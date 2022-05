“BATTOR MOROS”: nascita Partito Sardo d’Azione

“ BATTOR MOROS ” la nascita del Partito Sardo d’Azione

Domenica 15 Maggio alle ore 19,00, nell’ambito della rassegna LIBERTA’ D’ESPRESSIONE 2022 – 17° edizione nel teatro LA FABBRICA DELLE GAZZOSE in Mogoro, è ospite lo spettacolo:

“ BATTOR MOROS ” la nascita del Partito Sardo d’Azione

Battor Moros, è lo spettacolo che Gianluca Medas, ha costruito in occasione del centenario della nascita del Partito Sardista.

Il testo si propone di ricostruire le varie fasi storiche che precedettero il congresso del 16\ 17 aprile del 1921 che determinò la nascita del Partito Sardo d’Azione come risposta al senso di solitudine secolare subito dai sardi all’indomani della unione perfetta. Nella pièce si prenderanno in considerazione tutti i passaggi che portarono al congresso di Oristano. Si potranno seguire le precedenti esperienze di trincea dei sardi, il coinvolgimento dei reduci nelle varie associazioni combattenti, la nascita della sezione cagliaritana del partito sardo, che ebbe come protagonista Emilio Lussu e di quella sassarese. Tutte queste fasi saranno oggetto di una disamina che porterà il pubblico a rivivere ogni passaggio, ogni momento di scontro, ogni proposta, le alleanze, la votazione. Si tratta di una produzione costruita ad hoc per raccontare una delle fasi più importanti della vita del più antico partito politico italiano. Un’operazione non di nostalgia o di mera celebrazione, ma un momento di riflessione per affrontare il proprio passato e comprenderlo.

Sulla scena minimalista, gli attori si muoveranno come strumenti della narrazione, trasformandosi nei vari personaggi, raccontati e iconizzati dalle animazioni di Coronas. Il progetto dei costumi di scena è curato da Marco Nateri, mentre le musiche sono di Filippo Medas

Il cast è composto da, Noemi Medas, Carlo Angioni, Francesco Civile, Giuseppe Garippa, Luigi Pusceddu, Andrea Zucca. Aiuto Regista Sonia Soro