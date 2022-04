Saiu (Lega): «Più risorse per l’artigianato attraverso un nuovo rifinanziamento della legge 949»

Cagliari, 13 aprile 2022 – “Nell’ultima manovra finanziaria sono stati stanziati dieci milioni di euro a favore del settore dell’artigianato per le finalità di cui alla legge 949/52.

Si tratta di una misura molto apprezzata che prevede contributi, sotto varie forme, a favore delle imprese artigiane della Sardegna per nuovi investimenti e che va rifinanziata”. Lo afferma Pierluigi Saiu, Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale

“Sulla base dei dati attualmente disponibili – spiega Saiu – oltre 500 domande di accesso alle agevolazioni risultano aver avuto esito positivo, domande che da sole cubano contributi per un totale superiore ai 9 milioni e duecentomila euro. A queste devono poi aggiungersi le quasi 120 domande per le quali, nel corso dell’istruttoria, sono state richieste integrazioni e che otterranno esito positivo. Parliamo di contributi ulteriori per quasi due milioni e duecentomila. In totale, quindi, le domande che avranno esito positivo superano già ora la dotazione stanziata dalla legge finanziaria.”

“Rimarrebbero fuori dal perimetro le domande per le quali sono state richieste integrazioni (2.8 milioni) e quelle la cui istruttoria deve ancora cominciare (6.9 milioni). Parliamo quindi di una cifra che si avvicina ai nove milioni e ottocentomila euro. Questi numeri confermano che la misura è molto apprezzata dalle imprese del settore artigiano e per questa ragione è necessario incrementare le risorse stanziate.” Prosegue l’esponente del Carroccio. “Abbiamo già avviato un primo confronto sia con l’assessore all’ artigianato Gianni Chessa che con quello al bilancio Giuseppe Fasolino per chiedere un intervento affinché le somme previste per finanziare le agevolazioni siano incrementate. Riteniamo, per questa ragione, che il Consiglio Regionale debba intervenire il prima possibile.”

“È stato calcolato che per ogni euro messo a disposizione dalla legge sono stati generati 2,5 euro di investimenti. Bisogna puntare su misure come questa, capaci appunto di sostenere gli investimenti e lo sviluppo della nostra economia”, aggiunge Saiu.

“La giunta regionale guidata dal presidente Solinas ha saputo dare risposte importanti alle richieste del mondo dell’artigianato, a cominciare proprio dal rifinanziamento delle risorse della legge 949.

Visto che la scelta si è rivelata vincente, dobbiamo proseguire su questa strada e sostenere con convinzione le imprese artigiane sarde, offrendo loro più risorse a sostegno degli investimenti. Dobbiamo lavorare per sostenere i settori produttivi della nostra economia, mettendo al primo posto le piccole imprese che costituiscono il motore del nostro sistema economico”, conclude il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale.