Musica e storia, il programma della seconda serata

In salita e controvento, dal 14 al 17 aprile a Cagliari il IX festival Musica e Storia

Domani (venerdì 15 aprile) la seconda giornata di Musica e storia, il festival organizzato dalla Fondazione “G. Siotto” nella sua sede di via Dei Genovesi 114 a Cagliari, è interamente dedicata ad Alfonsina Strada:

la straordinaria donna che ha ispirato questa edizione della rassegna.

advertisement

Si parte alle 18 con un talk in compagnia delle animatrici del progetto Cicliste per caso – dedicato a viaggi, donne ed empowerment femminile – e di Francesca Passon, pronipote di Alfonsina, che che nel 1924 sfidò i tabù partecipando al Giro d’Italia.

A moderare questo incontro sarà Giuditta Sireus del Club di Jane Austen.

Per l’occasione l’attrice Laura Fortuna leggerà alcuni brani dal libro “Alfonsina e la strada” di Simona Baldelli.

Alle 20,30 la serata prosegue con Perdifiato, l’incredibile storia di Alfonsina Strada, spettacolo di e con Michele Vargiu per la regia di Laura Garau.

Una storia di passione e di lotta. Di muscoli e respiri spezzati.

È la storia di Alfonsina Strada, ciclista professionista e appassionata, detentrice di numerosi record su pista, nonché unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia, nel 1924, al grido di «Vi farò vedere io se le donne non sanno stare in bicicletta come gli uomini!».

Sino a domenica, dalle 18 alle 20, Musica e storia propone anche “Siamo tutt* diavoli in gonnella”, mostra della fotografa olandese Ilona Kamps.

L’esposizione, curata dalle storiche dell’arte Elena Calaresu e Alice Deledda, pone l’attenzione sulla figura di Alfonsina Strada che la Kamps, affascinata dalla sua storia, decide di seguire per tre anni.

Informazioni: fgsiotto@gmail.com

Francesca Passon

Francesca Passon è artista e tatuatrice a Milano, con la grinta e l’energia nel sangue: è pronipote di Alfonsina Strada.

Innamorata da sempre di arte e pittura, ha vissuto l’infanzia in una famiglia di artisti e musicisti.

Trascorsa l’adolescenza nella scena Hip Hop di Milano, ha continuato ad arricchire le sue conoscenze artistiche tra tele e graffiti. Dall’amore per i murales ai tatuaggi il passo è stato breve.

Le sue ispirazioni artistiche si riversano innegabilmente su ciò che crea, disegna, tatua o dipinge.

Laura Fortuna

Lavora come attrice e regista nel panorama locale e collabora con diverse associazioni culturali e festival letterari in Sardegna.

Dal 2015 lavora stabilmente con la Fondazione di Ricerca Giuseppe Siotto organizzando corsi di formazione, workshop e rappresentazioni teatrali.

Attualmente sviluppa progetti autonomi di ricerca e sperimentazione realizzando spettacoli e performance privilegiando l’uso di luoghi non convenzionali, dove spazio e spettatore diventano parte integrante della messa in scena.

Giuditta Sireus

Si definisce come “una tessitrice di sogni al servizio della cultura”, Giuditta si occupa di management culturale.

Fondatrice del circolo femminile letterario Jane Austen Sardegna, uno dei più grandi d’Italia, si pone l’obiettivo di promuovere la lettura e la cultura, e questo le ha permesso di vincere il premio Donna al traguardo nel 2020.

Michele Vargiu

Attore, Drammaturgo e Formatore.

Porta avanti da diversi anni una attività di palco strettamente legata al Teatro di Narrazione, che lo ha visto esibirsi in centinaia di repliche per l’Italia in vari progetti di cui è autore e interprete.

Come attore lavora inoltre in progetti radiofonici per la RAI e svolge una costante attività di formazione teatrale per persone di tutte le età, attraverso ScuolaTEATROtribú, laboratorio teatrale permanente di cui è fondatore.

Laura Garau

Attrice e regista, si diploma presso la Scuola del Teatro Arsenale di Milano e studia regia con Riccardo Mallus presso la Civica Scuola Paolo Grassi e con Corrado D’Elia presso la scuola di Teatri Possibili.

È inoltre specializzata in Vocologia Artistica presso l’Università di Bologna e lavora quotidianamente accanto a vari artisti e professionisti del settore spettacolo.