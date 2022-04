Grave incidente a Maracalagonis

Stamattina alle 7:30 a Maracalagonis, sulla strada provinciale 16, in località Santa giusta, per cause in corso di accertamento, un’autovettura “Lancia Y” di proprietà di un 51enne del luogo, operaio, condotta dal figlio convivente, 18enne neopatentato, studente, è fuoriuscita dalla sede stradale finendo in un terreno incolto, dopo essersi più volte cappottata. A seguito dell’evento il giovane è stato trasportato a bordo di ambulanza del 118 in gravi condizioni presso il Pronto soccorso dell’Ospedale civile Brotzu di Cagliari. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. I documenti di guida e di circolazione della persona e del mezzo erano in ordine. I rilievi sul luogo del grave sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri di Maracalagonis.