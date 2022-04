Addis, presidente Ordine dei medici Sassari: “Il Covid non è finito, la situazione è ancora seria”

Nicola Addis, in apertura del corso di aggiornamento sui "Casi clinici in chirurgia" ha posto l'accento sull'aumento di contagi

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, Nicola Addis, in apertura del corso di aggiornamento, “Casi clinici in chirurgia” , ha posto l’accento sull’aumento di contagi nell’isola. “Vogliono farci credere che il Covid sia finito, ma la situazione è seria. – ha detto il presidente – L’Ordine non nasconde le difficoltà nel dover stare al passo con i vari provvedimenti legislativi che impongono misure nei confronti dei colleghi non ancora vaccinati”

Dopo il saluto del presidente Addis, si è entrati nel vivo del percorso formativo, moderato dal prof Leonardo Andrea Delogu, che ha permesso alla platea di interagire con i relatori.

Ad aprire i lavori la dottoressa Isabel Vargiu che ha parlato di “ischemia intestinale”, è seguito l’ntervento del dott.Giuseppe Carta sui “casi rari di colecisti”, quindi è stata la volta della dottoressa Claudia Piredda che ha parlato dell”‘ernia di Quain”, mentre il dottor Giuseppe Cherchi ha illustrato un caso raro di “gangrena di Fournier”.

L’ECM, che si è svolto ieri mattina a Sassari, nella sala conferenze dell’hotel Grazia Deledda, era valido per 4 crediti formativi.