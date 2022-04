Elezioni Rsu: Ugl in gruppo Tiberina di Melfi (PZ)

Elezioni Rsu. Grandissima affermazione Ugl nel gruppo Tiberina di Melfi (PZ)

Elezioni Rsu:

“Con il recente rinnovo delle Rsu nello stabilimento Tiberina di Melfi (PZ) si va rafforzando la rappresentanza dell’Ugl Metalmeccanici nella provincia di Potenza.

Nello stabilimento di San Nicola, l’Ugl risulta sindacato vincente, straordinariamente alla prima volta che si presenta la lista in azienda.

Un grazie sentito và ai candidati Di Domenico Nicola, Giglio Marco, Sellitri Vincenzo Stallone Antonio”.

E’ quanto fanno sapere Florence Costanzo, Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici e Giuseppe Palumbo della Federazione Potentina per i quali, “l’Ugl Metalmeccanici, in questi anni, ha messo in campo ogni azione a difesa e tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Così continueremo ad agire, in nome dei diritti, del salario, della salute e sicurezza sul lavoro e della partecipazione dei lavoratori, questioni fondamentali anche per la crescita dell’azienda stessa.

Per questo chiediamo a tutte le lavoratrici e i lavoratori di unirsi a noi in questo percorso dove ci vede gratificare in uno straordinario risultato allo stabilimento melfitano e dove l’Ugl risulta il secondo sindacato con il 28% dei voti eleggendo una RSU nella persona di Di Domenico Nicola.

Il nostro compito fondamentale adesso –

concludono Costanzo e Palumbo – è tutelare i livelli occupazionali.

La produzione intera dello stabilimento Tiberina Melfi il quale è dedicato all’Automotive dove attualmente Stellantis produce principalmente 2 modelli: la 500X e la Renegade con marchio Jeep”.

Il Segretario Nazionale della Ugl metalmeccanici Antonio Spera, “ringrazia il nostro neo eletto Di Domenico Nicola, tutti quelli che hanno permesso di consolidare questo risultato, tutti i candidati, la commissione elettorale e soprattutto, le lavoratrici e lavoratori che ci hanno accordato la propria fiducia con il loro voto.

Un ringraziamento particolare va a Florence Costanzo, Segretario Regionale Ugl Metalmeccanici e Giuseppe Palumbo della Federazione Potentina, che hanno contribuito in maniera fondamentale allo straordinario risultato ottenuto ed uno speciale ringraziamento a tutti i lavoratori Tiberina che ci hanno dato la loro preferenza.

La Ugl sarà attraverso i suoi rappresentanti e i dirigenti sindacali del territorio industriale di San Nicola di Melfi (PZ) un punto di riferimento per tutti i lavoratori.

Un buon risultato – conclude Spera – che conferma il trend degli anni passati e l’impegno costante sul territorio da parte della squadra Ugl Metalmeccanici lucana che fanno grande la nostra federazione”.

Potenza, 13 aprile 2022

Grazie