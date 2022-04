Bit 2022 – Enit presenta nuovo logo, dettagli su unwto Global Youth Tourism Summit, partnership con Netflix

Conferenze giornaliere no stop – Milano, dal 10 al 12 Aprile 2022.

L’Italia con Enit sarà a Milano con quasi 900 espositori e la partecipazione delle Regioni italiane ma anche città e territori come Bergamo e Brescia, che il prossimo anno saranno capitali della cultura, la Penisola Sorrentina, il Cilento o ancora la strada del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco e la strada del vino di Franciacorta.

Enit porterà in BIT molte novità che segnano un cambiamento: una nuova corporate identity ma anche importanti progetti con partner internazionali. Dopo aver accompagnato l’industria turistica italiana nel periodo di incertezza, Enit è oggi impegnata a guardare lontano, intensificando il proprio impegno per un’Italia più competitiva e in grado di soddisfare le sue ambizioni di leadership turistica globale.

Coerente con queste ambizioni è la nuova Brand Identity dell’Agenzia, che sarà presentata il 10 aprile presso lo stand Italia e che rispecchia la strategia di riposizionamento, ripensamento della mission e della vision di Enit.

Tra gli appuntamenti attesa la conferenza stampa della partnership tra Enit e Netflix la valorizzazione dell’impatto delle produzioni locali sul turismo in Italia lunedì 11. Il giorno d’apertura, 10 aprile, invece ci sarà – tra le varie conferenze Enit – anche quella che anticipa alcuni contenuti della prima edizione del Unwto Global Youth Tourism Summit, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio 2022 a Sorrento. L’evento vedrà la partecipazione di oltre cento ragazzi dai 13 ai 17 anni provenienti da molti paesi del mondo, oltre che dei Ministri del Turismo e altre importanti personalità del mondo del turismo, dello spettacolo e della scienza. Durante l’evento i ragazzi affronteranno vari temi relativi al futuro del turismo internazionale visto dalla loro prospettiva.

PROGRAMMA CONFERENZE

Programma BIT 10-12 aprile 2022

DOMENICA 10 APRILE 2022

Stand ENIT PAD. 3 C72/B79

Ø 12.00/12.30 Logo Ergo Sum, la nuova immagine di ENIT

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, intervengono, Roberta GARIBALDI – Amministratore Delegato ENIT, Maria Elena ROSSI – Direttore Marketing e Promozione ENIT

Abstract: la valorizzazione dell’Agenzia Nazionale del Turismo tramite il nuovo outfit per il nuovo logo

Ø 12.30/13.00 Presentazione del nuovo collegamento Roma – Buenos Aires con Aerolineas Argentinas

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, intervengono, Maria Elena ROSSI – Direttore Marketing e Promozione ENIT; Sig.re Ricardo SOSA -Direttore Instituto Nacional de Promoción Turística Argentino (INPROTUR) Sig.re Roberto CARLES – Ambasciatore Argentino presso la Repubblica Italiana Sig.re Fabián LOMBARDO – Direttore Commerciale (CCO Chief Commercial Officer) di Aerolineas Argentinas. Sig.re Claudio NERI, Country Manager Italia di Aerolíneas Argentinas

14.00-16.00 Pad. 4 Sala CORAL 5

Ø Ore 14.00-15.00 SOSTENIBILITA’, LA PROSPETTIVA DELLE IMPRESE IN EUROPA (EU ECO-TANDEM)

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, intervengono i partner di EU ECO-TANDEM , il coordinatore del progetto Marika MAZZI BOEM – Co-Founder & Innovation Strategy Director X23 Srl., Giuseppe LAQUIDARA CEO X23 e Anastasiia YAKUSH MSc X23.

Abstract: Cosa vuol dire la pratica della sostenibilità in concreto per le imprese turistiche? La raccolta delle sfide prioritarie per le SMEs del comparto tra i Paesi europei in analisi nello studio realizzato da ENIT con i partner italiani (X23 srl, SocialFare) e internazionali (Itkam, Leipzig Graduated School of Management, The University of Graz – RCE, The Slovak Business Agency SBA, Green Evolution SA – GE) del progetto EU-ECO TANDEM co-finanziato dal programma COSME, per indirizzare i progetti di start-up e innovatori nel turismo e nella sostenibilità green.

Stand ENIT PAD. 3 C72/B79

Ø Ore 15.00-16.00 Forum UNWTO – GYTS Sorrento

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, Alessandra PRIANTE – Direttore Europa, UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), Roberta GARIBALDI – Amministratore Delegato ENIT, Felice CASUCCI, Assessore Semplificazione e Turismo Regione Campania e Massimo COPPOLA, Sindaco del Comune di Sorrento

Abstract: L’Italia – e più in particolare la città di Sorrento – sarà il luogo per la realizzazione della prima edizione del UNWTO Global Youth Tourism Summit, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio 2022.

Questo importante evento vedrà la partecipazione di circa 70 ragazzi dai 13 ai 17 anni provenienti da molti paesi del Mondo, oltre che ai Ministri del Turismo e altre importanti personalità del mondo del turismo, dello spettacolo e della scienza. Durante l’evento i ragazzi affronteranno vari temi relativi al futuro del turismo internazionale visto dalla loro prospettiva e ci restituiranno una visione sul travel di domani.

LUNEDI 11 APRILE 2022

Pad. 4 Sala CORAL 5

Ø Ore 10.00-11.00 TURISMO, IL PERCORSO DEL NUOVO DIGITAL HUB ITALIA.IT

RELATORI: Andrea SCOTTI Consigliere del Ministro del Turismo per l’innovazione digitale e tecnologica, Maria Elena ROSSI – Direttore Marketing e Promozione ENIT.

Abstract: Innovazione digitale, un must per la promozione del turismo in Italia. A che punto siamo? La svolta della collaborazione del sistema nazionale e regionale verso un modello condiviso e armonizzato per supportare le imprese dirette e indirette della filiera nella promo-commercializzazione dei prodotti turistici e dei servizi.

Stand ENIT PAD. 3 C72/B79

Ø Ore 12.00-12.30 Enit e Netflix insieme per l’analisi e la valorizzazione dell’impatto delle produzioni locali sul turismo in Italia

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, intervengono Roberta GARIBALDI – Amministratore Delegato ENIT, Stefano CIULLO – Direttore Relazioni Istituzionali NETFLIX

Abstract: Enit e Netflix presentano i risultati di una ricerca sull’impatto che le produzioni seriali e filmiche hanno sul turismo creando connessione culturale a livello globale e annunciano la collaborazione per una serie di iniziative comuni.

Ø Ore 12.30-13. 30 Conferenza DMO Valle dei Templi: “La Costa del Mito”

RELATORI: Sandro PAPPALARDO – Consigliere di Amministrazione ENIT, Fabrizio LA GAIPA – Amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Lillo PISANO – Vice Capo di Gabinetto Assessorato regionale del Turismo, Viviana RIZZUTO – Presidente della Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza – Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca.

Ore 14.30-15.30 Pad. 4 Sala CORAL 1

Ø Ore 14.30-15.30 Celebrare la lentezza per apprezzare l’eccellenza

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT. Intervengono: Roberta GARIBALDI – Amministratore Delegato ENIT, Gaetano QUAGLIARIELLO – Presidente Fondazione Magna Carta, Luigi Francesco CANTAMESSA – Direttore Generale della Fondazione FS Italiane, Vincenzo TORTI – Presidente CAI, Ludovica CASELLATI – Fondatrice Luxury Bike Hotel. Conclude Massimo GARAVAGLIA – Ministro del Turismo. Modera i lavori, Stefano MANTELLA, Direttore Generale Unità di Missione del PNRR del Ministero del Turismo

Abstract: Il turismo lento rappresenta quel desiderio di fare esperienza delle eccellenze e delle specificità dei territori, attraverso una fruizione consapevole di percorsi turistici e di viaggi interiori, prendendosi il tempo per assaporare le tradizioni e la cultura locale per recuperare il contatto con la natura e con i luoghi a passo d’uomo, in bici, a cavallo e sui treni storici. Un confronto tra le diverse modalità di godimento della vacanza, verso un modello di studio che ne misuri la portata e ne colori i confini.

Stand ENIT PAD. 3 C72/B79

Ø Ore 16.00-17.00 SEMINARI ENIT FOCUS MERCATI “LE TENDENZE DEL TURISMO DI PROSSIMITÀ: LE FRONTIERE DELL’INTERMEDIAZIONE”

RELATORI: Introduzione a cura di Giorgio PALMUCCI – Presidente ENIT, intervengono Ivana JELINIC – Presidente Fiavet Nazionale, Franco GATTINONI – Presidente Federazione turismo organizzato (Fto)

Abstract: Il turismo internazionale in Italia sta lentamente recuperando sui mercati vicini grazie ad una quota rilevante di repeaters attenti alle nostre offerte di prodotto. Il ruolo dell’intermediazione in queste nuove dinamiche post-Covid incide in misura differente anche tra mercati europei d’oltralpe, tra il rinnovato ruolo di consulente dell’agente di viaggio e il peso della vetrina commerciale delle OTA, come il turista interpreta la vacanza in Italia, alla ricerca di quali esperienze di viaggio.

MARTEDI 12 APRILE 2022

Stand ENIT PAD. 3 C72/B79

Ø Ore 10.00 – 11.00 SEMINARI ENIT FOCUS MERCATI “MERCATI EMERGENTI E TURISMO DOMESTICO, LA PROMOZIONE PER IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO DEL TURISMO ITALIANO”

RELATORI: Maria Elena Rossi – Direttore Marketing e Promozione ENIT; Elena Di Raco – Responsabile Ufficio Studi e Statistiche ENIT

Abstract: Italiani, quali leve li spingono a scegliere l’Italia e quanto ancora sono colpiti da esterofili: le nuove dinamiche del mercato interno tra le spinte motivazionali e le paure post-Covid19. L’alternativa alle destinazioni del Bel Paese tra l’esotico, il lusso e la convenienza, quale è oggi il posizionamento congiunturale delle proposte di prodotto del turismo in Italia nel confronto coi competitori diretti. Il turismo che non ti aspetti, Ungheria, Portogallo e Repubblica Ceca i bacini stranieri tra i più promettenti a breve termine.