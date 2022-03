Stefano Oppo riceve due encomi dall’Arma dei Carabinieri

I due riconoscimenti sono stati conferiti all’atleta oristanese per la vittoria della medaglia d’oro agli Europei 2020 e della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Roma, 3 marzo 2022. Nella mattinata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, presso la Caserma Salvo D’Acquisto – Comando polifunzionale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, il carabiniere scelto e medaglia di bronzo a Tokyo 2021, Stefano Oppo, è stato insignito dall’Arma dei Carabinieri di due encomi, semplice e solenne, per i prestigiosi risultati conseguiti negli ultimi due anni.

Alla cerimonia di consegna degli encomi erano presenti diversi atleti dell’Arma che in questi anni nelle rispettive discipline si sono distinti a livello nazionale e internazionale portando in auge il nome dell’Arma e aumentandone il prestigio. Oltre a Stefano Oppo per il canottaggio è stata premiata anche Stefania Gobbi, presente anch’essa alle Olimpiadi di Tokyo 2021 nella specialità del quattro di coppia femminile. Ad accompagnare i propri atleti il Sovraintendente e Comandante della Sezione Canottaggio e Canoa Olimpica, Marco Vendrame.

Per quanto riguarda invece le altre discipline premiate le due medaglie d’oro olimpiche, Vito dell’Aquila per il taekwondo, Luigi Busà per il karate, specialità kumite e Arianna Errigo.

Tutti gli atleti sono stati premiati dal Colonnello Gianni Massimo Cuneo, Comandante del Centro Sportivo Carabinieri.