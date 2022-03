Al via un nuovo raduno olimpico per Stefano Oppo in vista della nuova stagione internazionale

Roma, 3 marzo 2022. L’inizio della stagione remiera internazionale si fa sempre più vicino per l’atleta oristanese Stefano Oppo che da domani, venerdì 4 marzo, fino a venerdì 18 marzo 2022 sarà impegnato a Sabaudia con la Nazionale maggiore nel nuovo raduno olimpico in preparazione proprio dei prossimi – e primi – appuntamenti nazionali e internazionali di questo 2022. 59 gli atleti complessivamente convocati dal Direttore Tecnico.

Riflettori puntati già su questa domenica 6 marzo con una gara regionale che si disputerà proprio a Sabaudia sul Lago di Paola a cui la Nazionale prenderà parte. Una prima regata valutativa importante per la definizione degli equipaggi in vista del primo Meeting nazionale, in programma a Piediluco dal 2 al 3 aprile 2022, del Memorial Paolo d’Aloja (8-9-10 aprile 2022) e in generale degli appuntamenti internazionali (tappe di Coppa del Mondo, Europei e Mondiali).

Stefano Oppo disputerà la gara di domenica nelle due specialità del singolo e doppio; la gara in doppio verrà disputata nella categoria Senior e non Pesi Leggeri.