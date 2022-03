Spettacoli dal vivo, la Giunta stanzia 9 milioni.

Così il Presidente della Regione Christian Solinas commenta il provvedimento approvato dalla Giunta, che sostiene le attività di un settore rimasto in sofferenza per lungo tempo, a causa della crisi pandemica che ha colpito il comparto con particolare durezza, sia con la chiusura dei luoghi di spettacolo, sia con le forti limitazioni per il pubblico.