Spazio Enel di Olbia: sempre più servizi per i clienti

Olbia, 1 marzo 2022 – Lo Spazio Enel di Olbia in Via Maroncelli, 9, ha adottato dei nuovi orari di apertura per venire incontro alle esigenze dei numerosi clienti, dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 la mattina e dalle 14,40 alle 15,40 nel pomeriggio, il venerdì dalle 8,30 alle 12.

‘’Presso lo Spazio Enel di Olbia “– ha dichiarato Dolores Assunta Volpe, Responsabile Spazio Enel di Olbia – “ i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, scegliere la migliore offerta di Enel Energia in virtù delle loro esigenze, effettuare qualunque operazione o richiedere informazioni inerenti le forniture, pagare con il POS i bollettini e i MAV.

In particolare è possibile ricevere consulenze personalizzate per l’efficientamento dei propri consumi ottenendo indicazioni su come acquistare impianti fotovoltaici, piani ad induzione, scaldacqua e sistemi di climatizzazione invernale ed estiva. Sarà possibile richiedere inoltre la connessione Internet alla massima velocità di 1000 Mb/s, con addebito nella bolletta della luce’’.

advertisement

L’accesso allo Spazio Enel può essere prenotato sul sito www.enel.it scegliendo giorno e orario più conveniente.