Sinnai – Deferito in stato di libertà un 26enne agricoltore

Ieri a Sinnai i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il delitto di ricettazione, un 26enne di Monserrato, agricoltore, noto alle forze dell’ordine. I militari operanti, al termine di una mirata perquisizione eseguita presso l’abitazione del giovane, hanno rinvenuto nella sua disponibilità una moto KTM 250, sprovvista di targa ma della quale è stato possibile leggere il telaio che, a seguito di successivi accertamenti in banca dati della motorizzazione civile ed in quella delle forze di polizia, è risultata essere provento di furto in quanto acquistata da persona ignota mediante artifici e raggiri a Settimo San Pietro, in pregiudizio di un ventottenne di Carbonia che ne è il proprietario. In sostanza quella moto era stata acquistata mediante una truffa da una persona rimasta sconosciuta ed era sparita dalla circolazione circa 20 giorni fa. Il proprietario disperava di ritrovarla ma in questo caso è stato fortunato anche grazie alla puntuale attività dei Carabinieri che hanno investigato sul caso.