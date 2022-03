Villasor - Denunciati in stato di libertà per truffa aggravata due pakistani rispettivamente di 30 e 20 anni che sono stati individuati come i beneficiari di 3 bonifici per complessivi €3000 posti in essere dalla vittima a seguito delle abili indicazioni ricevute dai due impostori

Ieri a Villasor, i carabinieri della locale stazione, a conclusione di un’attività di indagine che era stata intrapresa a seguito di una denuncia per truffa presentata da un 41enne del luogo, impiegato, incensurato, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata due pakistani rispettivamente di 30 e 20 anni che sono stati individuati come i beneficiari di 3 bonifici per complessivi €3000 posti in essere dalla vittima a seguito delle abili indicazioni ricevute dai due impostori. La vittima aveva posto in vendita sul noto sito per il commercio on-line “subito.it” una motocicletta per la cifra di 3000€. Uno dei due lo aveva contattato, gli aveva dichiarato di voler accettare la proposta di vendita, se soltanto il venditore si fosse recato presso uno sportello bancomat dove compiere sulla tastiera le operazioni che gli avrebbe indicato e che erano necessarie per poter incamerare i bonifici. Al termine di tali operazioni l’uomo si era reso conto di non aver incrementato il proprio conto corrente, quanto piuttosto di averlo impoverito. I militari sono giunti all’identificazione dei due grazie alle società bancarie che hanno fornito l’identità del materiale fruitore del conto su cui quel denaro è pervenuto. Tramite altre verifiche è stato poi individuato il materiale utilizzatore del numero telefonico col quale sono stati tenuti i contatti necessari per compiere il raggiro.