Rai Isoradio: Adriano Panatta a “L’autostoppista”.

Questa settimana saliranno a bordo anche Diego Abatantuono, Benedetta Parodi, Biagio D’Anelli, Fiamma Passarelli, Nenella Impiglia Curzi, Cristiano Cesario e Giampaolo Rossi

“Mina mi telefonò nella mia casa di Forte dei Marmi. Mi disse: ‘Ciao sono Mina’, io le risposi ‘Ciao sono Ornella Vanoni’ e le riattaccai pensando non fosse lei e si trattasse di uno scherzo. Dopo quarant’anni da quella telefonata l’ho incontrata per la prima volta e le ho raccontato questo episodio. Lo ricordava e mi ha detto di esserci rimasta male”. È quanto rivelato da Adriano Panatta, il campione che ha scritto la storia del tennis italiano, durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio, il seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Prima di una partita, Panatta aveva riti scaramantici? “Ero superstizioso – ha riposto a Righetti – mettevo sempre l’asciugamano in un certo modo, la bottiglietta dell’acqua in un’altra maniera e per un periodo ho tenuto alcuni chiodi storti e arrugginiti”.

Per questo suo format crossmediale innovativo che ha subito riscosso grande successo, Igor Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. “L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori, personaggi celebri del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), su RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio.

Gli “autostoppisti” di questa settimana.

Lunedì 7 marzo: l’attore Diego Abatantuono, il presidente della Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc Animal protection) Piera Rosati e il sommelier professionista Giovanni Spinelli

Martedì 8 marzo: il tennista Adriano Panatta; l’opinionista tv ed esperto di gossip Biagio D’Anelli; il docente dell’Unimeier di Milano Sandro Sassoli

Mercoledì 9 marzo: la giornalista esperta di moda e costume Nenella Impiglia Curzi, la guida turistica di Roma e del Lazio Fiamma Passarelli, l’influencer Lorenzo Castelluccio e l’esperto di influencer marketing Cristiano Cesario

Giovedì 10 marzo: la conduttrice radiotelevisiva e scrittrice Benedetta Parodi;