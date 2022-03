Proseguono al conservatorio Canepa “I concerti di primavera”

Protagonisti del terzo appuntamento della XX edizione, giovedì 31 marzo alle 21, Maurizio Barboro e Claudio Proietti. Il duo pianistico eseguirà il Primo Atto della Turandot di Giacomo Puccini nella trascrizione firmata da Gianluca Verlingieri.

Dopo l’apertura della stagione affidata ai Solisti del Teatro alla Scala e il successo del secondo concerto che ha visto esibirsi il flautista d’eccezione Davide Formisano, il Conservatorio Canepa di Sassari è pronto ad accogliere il terzo appuntamento de “I Concerti di primavera”, la stagione della grande musica classica organizzata dall’associazione culturale musicale Ellipsis.

A salire sul palco della Sala Sassu, giovedì 31 marzo alle 21, saranno Maurizio Barboro e Claudio Proietti. Il duo pianistico eseguirà “Turandot, Atto Primo” nell’adattamento firmato dal giovane compositore di successo Gianluca Verlingieri che si è adoperato nella trascrizione dall’originale pucciniano in occasione dei cent’anni dalla sua stesura, nel 1921.

Biografie

Maurizio Barboro si è formato artisticamente presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Dal 1980 ha intrapreso un’intensa carriera solistica che lo ha visto collaborare con Orchestre prestigiose e Direttori di provata esperienza in tutta Europa, America e Asia. Titolare della cattedra di pianoforte principale al Conservatorio “Paganini” di Genova tiene master class presso numerose accademie europee, americane e asiatiche. Barboro è spesso chiamato a far parte delle giurie di prestigiosi concorsi pianistici ed è direttore artistico del Concorso Internazionale “Premio Franz Schubert” e dell’Associazione Musicale “Alfredo Casella” di Novi Ligure.

Claudio Proietti, in ambito concertistico, si è dedicato soprattutto al repertorio moderno e contemporaneo. Nel 1989 ha fondato E.CO. Ensemble per l’Esperienza Contemporanea con cui ha partecipato ai più importanti festival in Italia, Europa e Sud America. Ha inoltre collaborato con strumentisti e cantanti di rilievo internazionale sia in ambito solistico che cameristico e ha inciso diversi dischi. Dal 1982 al 2014 è stato docente di pianoforte al Conservatorio “Paganini” di Genova. Proietti ha ricoperto anche gli incarichi di direttore musicale di Città Lirica Orchestra e Coro e di direttore artistico del Teatro di Pisa.

Gianluca Verlingieri “Talent exceptionnel” secondo Radio France, è attivo sulla scena internazionale grazie a esecuzioni di musiche da lui composte presso prestigiose sedi e festival in Europa, Stati Uniti, Brasile, Nuova Zelanda e Australia. La pluripremiata musica di Verlingieri è regolarmente eseguita da solisti ed ensemble affermati a livello internazionale, nonché da giovani artisti emergenti. Ha inciso CD e DVD per etichette italiane, tedesche, giapponesi e svedesi. Il musicista tiene conferenze in diverse istituzioni internazionali, tra cui la Liszt Academy di Budapest e il China Conservatory di Pechino.

Il primo atto della Turandot

Venne fatto ascoltare per la prima volta ad alcuni amici scelti ospiti a Torre del Lago dello stesso Giacomo Puccini che lo eseguì al pianoforte. Il grande compositore stava lavorando alla sua nuova opera dall’anno precedente ma tre anni dopo, nel 1924, morì lasciando incompleta l’opera che resta uno dei suoi più alti capolavori e rappresenta l’ultima testimonianza della grande tradizione italiana. Il primo atto è ritenuto un organismo perfetto, caratterizzato da svariati elementi tematici, in cui Puccini ha coniugato tradizione e modernità.

La trascrizione realizzata da Gianluca Verlingieri punta dritto all’essenza musicale del dramma per raggiungere nel profondo ogni ascoltatore.

La XX edizione de “I concerti di primavera”, la più longeva rassegna cameristica sassarese è organizzata in collaborazione con il Conservatorio e proseguirà con altri sette appuntamenti. Come ha sottolineato il direttore artistico di Ellipsis Alberto Cesaraccio, il pubblico, da sempre affezionato alla manifestazione, dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia può nuovamente assistere a programmi di spiccata originalità eseguiti da grandi artisti internazionali.

Info

