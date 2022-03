I migliori camping d’Italia: la Sardegna protagonista dei premi di Campeggi.com

Campeggi.com assegna per il settimo anno consecutivo i suoi Certificati di Eccellenza.

Dal camping più family-friendly a quello perfetto per i camperisti passando per il miglior glamping d’Italia, ecco quali sono i 6 premi già assegnati per il 2022. Medaglie d’oro a tre regioni italiane: Sardegna, Trentino-Alto Adige e Toscana.

Campeggi.com di KoobCamp, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze, ha assegnato anche quest’anno i Certificati d’Eccellenza, premi volti a riconoscere e celebrare i camping village e creati per aiutare i viaggiatori a scegliere le migliori offerte disponibili lungo lo Stivale.

Giunti alla loro settima edizione, i certificati raccontano le eccellenze italiane in termini di turismo all’aria aperta, dalle migliori tra le strutture “Family”, “Pet Friendly” e “Wellness” fino al “Miglior glamping”, passando per la realtà perfetta per i “Camper” e quella con il “Miglior Ristorante”.

A spiccare quest’anno è la Sardegna, con tre strutture premiate per l’attenzione alle attività in famiglia, all’enogastronomia e ai servizi per gli animali, seguita dal Trentino-Alto Adige, con le realtà che offrono i migliori servizi wellness e dedicati ai camperisti, e dalla Toscana, che vanta invece il miglior glamping.

Per chi sta pensando alle prossime vacanze e per i più curiosi, ecco i primi 6 Certificati d’Eccellenza assegnati nel 2022.

Premio “Family”: Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia, Bari Sardo (OG)

Una struttura immersa nella natura e in grado di offrire una vacanza adatta a tutti, anche ai piccoli viaggiatori:

è il Campeggio Villaggio L’Ultima Spiaggia di Bari Sardo (OG), che quest’anno si è aggiudicato il premio “Family”. Punto di forza il Mini Club e lo Young Club per i bambini e i ragazzi dai 5 ai 17 anni, dove animatori professionisti coinvolgono gli ospiti in diverse attività di gioco, sia al mare che all’interno del camping.

Per gli adulti, invece, non mancano le occasioni per cimentarsi nei propri sport preferiti tra cui mountain bike e road bike, nordic walking, trekking, snorkeling, kitesurf e windsurf, equitazione, fitboxe, ping pong, calcetto, tennis, beach volley e acquagym.

Premio “Pet Friendly”: Tiliguerta Glamping & Camping Village, Muravera (CA)

Quando si parla di famiglia si parla anche di amici a quattro zampe ed è per loro che Campeggi.com di Koobcamp ha istituito il premio “Pet Friendly”, pensato per incoronare le strutture che offrono ai loro ospiti la possibilità di trascorrere vacanze indimenticabili insieme ai loro animali.

Quest’anno la medaglia d’oro va al Tiliguerta Glamping & Camping Village di Muravera (CA), che entra così nella Top 10 delle strutture “Pet Friendly” per il quarto anno consecutivo.

Fiore all’occhiello del campeggio è la Dog Beach, un’area attrezzata in una spiaggia completamente dedicata agli amici a quattro zampe in cui i cani sono liberi di giocare, socializzare, correre senza guinzaglio e fare il bagno.

Premio “Wellness”: Camping Caravan Park Sexten, Sesto (BZ)

Il premio “Wellness” ricorda che la vacanza in campeggio può essere sinonimo di benessere e celebra quelle strutture che creano e curano nei minimi dettagli gli spazi dedicati al corpo e alla mente.

Ad aggiudicarsi il primo posto quest’anno è il Camping Caravan Park Sexten di Sesto (BZ) che, immerso nella natura delle Dolomiti, permette di vivere una vacanza all’insegna del relax e delle escursioni.

Il suo centro benessere a 5 stelle, entrato nella Top 10 di categoria per il quarto anno consecutivo, offre ambienti spaziosi, piscine con vista sulle Dolomiti, un’atmosfera armoniosa e la possibilità di provare saune, massaggi e trattamenti beauty.

Premio “Miglior Ristorante”: Villaggio Camping Capo Ferrato, Muravera (CA)

L’offerta enogastronomica è ormai uno degli aspetti ai quali i viaggiatori prestano più attenzione al momento della prenotazione ed è per questo che Campeggi.com di Koobcamp ha creato il premio “Miglior Ristorante”, che quest’anno ha incoronato il Villaggio Camping Capo Ferrato di Muravera (CA), struttura che entra così nella Top 10 di categoria per il secondo anno consecutivo.

Il Ristorante Pizzeria, in particolare, propone agli ospiti un menù che, sia nei piatti di mare che in quelli di terra, esalta i sapori della tradizione e della cucina mediterranea sfruttando prodotti a km0.

Periodicamente, inoltre, in particolare durante il periodo delle “Settimane Sarde”, vengono proposti menù speciali, con piatti che solitamente non si trovano nei menù classici e che attingono alla tradizione del territorio.

Premio “Miglior glamping”: Capalbio Glamping, Capalbio (GR)

I glamping — parola nata dalla fusione dei termini inglesi glamorous e camping — sono il perfetto punto d’incontro tra il contatto con la natura tipica del campeggio e i comfort degli alberghi per un’esperienza che offre il meglio dei due mondi.

Quest’anno, secondo Campeggi.com di Koobcamp, la medaglia d’oro come “Miglior glamping” spetta al Capalbio Glamping di Capalbio (GR), già vincitore nel 2020 e presente nella Top 10 2021.

Fiore all’occhiello le lodge tents: tende di lusso che si trovano a soli 10 metri dalla spiaggia e che sono circondate dalla splendida macchia mediterranea. In ognuna di esse, oltre ai posti letto, ci sono poltrone, divani, bagno privato, frigobar e wifi; ad arricchire le suite anche la doccia idromassaggio.

Premio “Camper”: Camping Vidor – Family & Wellness Resort, Pozza di Fassa (TN)

Manovre di accesso agevoli, escursioni e tour indimenticabili e la possibilità di carico e scarico: sono questi i criteri principali che determinano la classifica del premio “Camper” istituito da Campeggi.com di Koobcamp in collaborazione con CamperOnline.

Nel 2022, sulla base di questi criteri, a spiccare è il Camping Vidor – Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa (TN), che già nel 2019 e nel 2021 si era distinto per i servizi offerti ai camperisti.

Il piccolo resort a 4 stelle, nel cuore delle Dolomiti, vanta piazzole per camper, roulotte e tende che spaziano dagli 80 ai 160 metri quadri, tutte con vista panoramica e fondo erboso.

A disposizione degli ospiti anche un centro benessere con spa e un acquapark indoor per tutta la famiglia, oltre a un’ampia scelta di attività sportive ed escursioni.

About Campeggi.com

Campeggi.com è il portale leader in Italia per campeggi e villaggi turistici alla ricerca di visibilità online e il punto di riferimento per i turisti che desiderano organizzare la propria vacanza en plein air.

Nato nel 2003, Campeggi.com ha da sempre un duplice obiettivo: da una parte il fornire agli utenti tutte le informazioni disponibili su campeggi e villaggi in Italia e in Europa attraverso schede dettagliate e tradotte nelle principali lingue e dall’altra offrire alle strutture soluzioni di visibilità ottimizzate in base alle specifiche esigenze.

Oggi è tra i portali più importanti di KoobCamp, il network turistico costituito da oltre 30 siti web dedicati al turismo en plein air e affermati in Italia e in Europa.

Sito ufficiale: https://www.campeggi.com

About KoobCamp

Nato dai 20 anni di esperienza di Campeggi.com, KoobCamp S.r.l. è il network leader nel settore del turismo en plein air pensato per offrire alle strutture clienti e ai turisti soluzioni efficaci e all’avanguardia.

Da oltre 15 anni KoobCamp è il punto di riferimento europeo per le vacanze nei campeggi e nei villaggi turistici con oltre 1.300 strutture che hanno già usufruito dei servizi offerti ottenendo massimi rendimenti attraverso la visibilità online, una rete in continua espansione e 30 portali internazionali; tra questi ​Camping.de​ per il mercato tedesco, ​Camping.fr​ per quello francese, ​Camping.es​ per quello spagnolo, ​Camping.pl​ per quello polacco, ​Campings.at​ per quello austriaco e ​Campingmening.nl​ per il mercato olandese.

KoobCamp S.r.l. è inoltre partner di CreatiWeb, web agency italiana specializzata nella realizzazione di strategie coordinate efficaci per aumentare la visibilità online delle aziende partner.

Sito ufficiale: www.koobcamp.com