Conad Nord Ovest sostiene Croce Rossa Italiana

per affrontare l’emergenza in Ucraina

Al via la campagna di raccolta fondi firmata “Sosteniamo la pace” in tutti i punti di vendita Conad dal 19 marzo al 24 aprile.

21 marzo 2022 – Conad sostiene le persone colpite dall’emergenza in Ucraina.

Avvia dal 19 marzo fino al 24 aprile in tutti i suoi punti di vendita una raccolta fondi in collaborazione con Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa firmata “Sosteniamo la pace” riguarda tutta la rete di vendita a insegna Conad delle regioni in cui Conad Nord Ovest opera:

Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.

Con il supporto di clienti, Soci e collaboratori, Conad ha deciso di sostenere la raccolta fondi a favore di Croce Rossa Italiana.

Lo scopo è quello di finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto.

I clienti potranno partecipare alla raccolta fondi a favore di Croce Rossa Italiana devolvendo un contributo a partire da un euro alla cassa.

“Essere a fianco delle persone significa agire concretamente non solo sul territorio ma anche oltre confine per supportarle nei momenti di difficoltà e in particolar modo in una situazione di emergenza umanitaria.

Ugo Baldi, Amministratore delegato di Conad Nord Ovest –.

Vicinanza e solidarietà sono valori per noi imprescindibili e che coltiviamo quotidianamente grazie all’aiuto concreto che Soci e collaboratori offrono all’interno delle Comunità in cui operano.

Con l’aiuto a Croce Rossa Italiana vogliamo sostenere il futuro di chi in questi giorni così drammatici un futuro non lo riesce a vedere”.

L’impegno dedicato alle persone colpite dall’emergenza Ucraina è testimonianza delle azioni concrete dell’insegna nei confronti delle Persone e delle Comunità, rientrando all’interno del progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro.

I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono:

Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.

Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.