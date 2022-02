Trasporto pubblico, Deriu (PD): “L’assessorato ai trasporti assiste imponente alla mancanza di autisti Arst a Nuoro. Così si penalizza il territorio!”

L’Assessorato regionale dei trasporti sta assistendo impotente alla grave mancanza di autisti Arst in provincia di Nuoro.

Una situazione che condiziona pesantemente un territorio già di per sé penalizzato dalla carenza di mezzi pubblici alternativi, con tutte le conseguenze che ne derivano”. Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che commenta la risposta dell’Assessorato dei trasporti in riferimento all’interrogazione (primo firmatario lo stesso Deriu, sottoscritta da tutto il gruppo dem) sulla mancanza di autisti Arst in provincia di Nuoro.

“Secondo quanto si evince dalla comunicazione dell’Assessorato dei trasporti – afferma Deriu –, attualmente l’Arst sta operando anche con il contenimento delle assenze degli autisti, impossibilitati a prestare servizio a causa dei numerosi contagi dovuti al Covid, utilizzando anche il personale di scorta. Ma la situazione resta comunque critica, con tanti disagi per studenti e lavoratori, e con conseguenti disservizi in tutto il territorio nuorese”.

“È inaccettabile – prosegue il consigliere dem – che l’Assessorato regionale dei trasporti stia assistendo impotente a questa grave situazione. Il trasporto pubblico locale rappresenta uno dei servizi essenziali per il territorio, a maggior ragione nel nuorese dove mancano mezzi pubblici alternativi, indispensabili per svolgere le principali attività quotidiane come il lavoro o lo studio. Bisogna intervenire o a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i cittadini”, conclude Roberto Deriu.