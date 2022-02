Serie A: non vince nessuna delle prime in classifica

Serie A, non vince nessuna delle prime sei in classifica e saltano i pronostici: con un euro giocato se ne sarebbero vinti oltre 6700!

Torino, 22 febbraio 2022 – Forse non passerà alla storia come la più spettacolare, ma la 26ª giornata di Serie A – che si è conclusa ieri con i due posticipi – è stata tra le più pazze di sempre.

Nessuna delle prime sei squadre in classifica ha centrato la vittoria, per giunta in un turno in cui non c’erano scontri diretti in calendario. Gran parte dei pronostici sono saltati e le quote sono schizzate.

Uno scommettitore capace di azzeccare tutti i sei segni, con un solo euro giocato ne avrebbe vinti oltre 6.700 con Betclic!

Inter e Milan, stop difficilmente prevedibili.

Delle prime sei squadre della classifica, quelle che hanno deluso maggiormente sono state le milanesi.

Sulla carta, la sfida casalinga dell’Inter con il Sassuolo e quella in trasferta del Milan sul campo del fanalino di coda Salernitana apparivano le più scontate. Invece, emiliani e campani hanno centrato entrambi l’impresa.

Il Sassuolo aveva già fatto il colpaccio all’Allianz Stadium contro la Juventus e già una volta a San Siro col Milan, ma un clamoroso tris appariva improbabile, stando alle quote, tanto che Betclic aveva fissato a 8.25 l’impresa di Berardi e compagni.

Anche l’arrivo di Davide Nicola sulla panchina della Salernitana non sembrava poter invertire i pronostici, tutti dalla parte del Milan.

Insomma, il classico testa-coda già segnato in partenza.

I campani sono invece andati vicini al grande exploit. Il pareggio era altrettanto impronosticabile, quotato a 5.5 da Betclic.

Juventus, Lazio e Napoli con la testa all’Europa.

Anche per Juventus, Lazio e Napoli la 26ª giornata è stata all’insegna dei rimpianti per i punti non recuperati alle dirette concorrenti.

Ma le sfide di bianconeri, biancocelesti e azzurri erano più insidiose sulla carta e con un peso in più: il pensiero alle gare di coppa in programma nei giorni successivi.

La Juventus era favorita contro il Torino ma, si sa, i derby sono spesso partite che sfuggono ai pronostici.

Ed è stato così anche venerdì sera, con la squadra di Juric che ha fatto un figurone e ha anche sfiorato la prima storica vittoria allo Stadium. Il pari finale era tutt’altro che escluso, tanto Betclic aveva quotato il segno X a 3.78.

Persino la trasferta della Lazio a Udine non era certo tra le più facili. I friulani erano a caccia di punti per allontanarsi dalla zona salvezza e il match di domenica sera, per la squadra di Sarri, finiva in mezzo al doppio scontro di Europa League contro il Porto.

Il pareggio, fissato a 3.35 da Betclic, aveva una quota non distante dagli altri due segni.

Stesso discorso per il Napoli, partito per la Sardegna con il pensiero fisso al Barcellona. Neppure la ghiotta occasione di sfruttare i passi falsi di Milan e Inter e tornare in vetta ha dato la scossa giusta agli uomini di Spalletti.

Il Cagliari dell’ex Mazzarri, a sua volta, aveva l’obbligo di sfruttare i pareggi delle concorrenti per la salvezza. I partenopei hanno evitato nel finale una sconfitta che sarebbe stata clamorosa, decisamente meno il pareggio, che lunedì mattina era quotato 4.48 da Betclic.

Fiorentina-Atalanta, sfida aperta a ogni risultato.

Delle prime sei in classifica, il compito più difficile spettava all’Atalanta, impegnata al Franchi contro la sua “bestia nera” Fiorentina.

Prima della sfida di domenica all’ora di pranzo, i viola avevano già battuto due volte i nerazzurri in stagione, sempre a Bergamo, tra andata di campionato e Coppa Italia.

Il segno 1, sebbene condito dalla scia polemica, è tutt’altro che sorprendente ed era stato quotato 2.62 da Betclic.