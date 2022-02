Cagliari: donazione Conad alla pediatria del Brotzu

Conad Nord Ovest dona 148 mila euro

a favore della pediatria dell’Ospedale Brotzu di Cagliari

La donazione è il risultato dell’iniziativa di collezionamento solidale “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”, attiva nei punti vendita Conad dal 1° Novembre al 24 Dicembre 2021.

In otto edizioni di “Con Tutto Il Cuore” donati complessivamente in Sardegna oltre 700.000 euro.

A Cagliari l’incontro per la simbolica consegna del contributo, alla presenza dei rappresentanti di Conad Nord Ovest e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

Cagliari 22 febbraio 2022 – L’impegno di Conad per la Comunità si arricchisce di una ulteriore iniziativa di sostenibilità sociale, grazie al collezionamento “Con tutto il cuore per un grande progetto di solidarietà”.

Grazie al prezioso contributo dei clienti e alla loro generosità, l’iniziativa virtuosa di collezionamento di 20 soggetti natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green ha permesso di raggiungere in Sardegna la straordinaria cifra di 148.000 euro.

Un grande progetto di solidarietà da parte di Conad Nord Ovest.

Per ogni premio distribuito, infatti, Conad Nord Ovest ha devoluto 50 centesimi, dando una mano concreta a chi lavora ogni giorno per rendere la vita di tutti i bambini ricoverati il più normale possibile.

La donazione quest’anno è stata devoluta a favore dell’Associazione Sandremo per l’ARNAS (Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione) G. Brotzu per l’acquisto di un sistema tecnologicamente all’avanguardia per l’acquisizione e la gestione di immagini ecocardiografiche in 3D e 4D dei pazienti affetti da cardiopatie congenite.

Il Sistema verrà destinato alla Struttura Complessa di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite e consentirà di rispondere prontamente con la massima qualità nei confronti dei piccoli pazienti

In otto edizioni, la campagna solidale “Con Tutto il Cuore” ha permesso a Conad Nord Ovest di donare in Sardegna oltre 700.000 euro, interamente devoluti a favore delle strutture pediatriche del territorio per l’acquisto di importanti macchinari e per sostenere progetti utili a garantire le migliori cure a tanti piccoli pazienti.

Oggi a Cagliari si è svolto l’incontro per la simbolica consegna della donazione presso l’ARNAS G. BROTZU alla presenza del Direttore generale dell’Arnas Agnese Foddis, del Direttore Sanitario Raimondo Pinna, del Direttore rete vendite Michele Orlandi e di una rappresentanza dei soci Conad del territorio.

Un gesto importante con cui Conad Nord Ovest ha voluto ribadire la propria vicinanza e il proprio impegno nei confronti delle comunità.

“Il nostro impegno per la Comunità ed il territorio prosegue.

Anche quest’anno, insieme ai nostri Soci e grazie alla partecipazione e alla generosità dei nostri Clienti abbiamo raggiunto un ottimo risultato. – dichiara Michele Orlandi, Direttore vendite Sardegna di Conad Nord Ovest –.

Crediamo molto in questo progetto, che ci vede impegnati già da anni al fianco di importanti ospedali pediatrici italiani.

Un’iniziativa che ci permette di esprimere al meglio il nostro impegno quotidiano e concreto per i territori che ci ospitano andando oltre le mura dei nostri punti vendita e accompagnando le Comunità in cui operiamo verso il futuro.

Il risultato raggiunto ci permette di contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti e ne siamo orgogliosi.

Il nostro doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante risultato e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta nei reparti di pediatria”.

«Il reparto di Cardiologia Pediatrica della nostra azienda ospedaliera ha sempre coniugato l’assistenza con l’innovazione – dichiara Agnese Foddis direttore generale dell’ARNAS.

“Grazie alla donazione proveniente dalla campagna natalizia Conad “Con tutto il cuore” avremo la possibilità di arricchire la nostra disponibilità tecnologica e quindi la nostra competenza scientifica a favore dei pazienti.”

“Ringrazio sentitamente a nome dell’Azienda – prosegue il direttore – tutti coloro che hanno aderito a questa campagna, dimostrando ancora una volta quanto sia grande la generosità dei sardi».

La campagna “Con tutto il Cuore” vede da anni impegnata Conad Nord Ovest a fianco di importanti ospedali pediatrici delle regioni in cui opera: Toscana, Emilia, Piemonte e Valle D’Aosta, Liguria, Lazio e Sardegna.

Grazie alla generosità dei numerosi clienti in otto edizioni la campagna ha permesso di donare complessivamente ben oltre 3,3 milioni di euro a favore di:

Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma,

Ospedale pediatrico Microcitemico e ARNAS G. Brotzu di Cagliari,

Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze,

Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze.

A cui si sono aggiunti:

l’Istituto Giannina Gaslini di Genova (dal 2019),

il Policlinico Sant’Orsola di Bologna e la Fondazione Ospedale Regina Margherita di Torino (dal 2020).

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno dell’ambiente e delle persone, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”.

Il progetto è basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

A livello nazionale, l’iniziativa, promossa quest’anno da tutto il Sistema Conad, ha permesso una donazione complessiva di 1,9 milioni di euro a favore di 24 ospedali con reparti pediatrici in tutta Italia.

Conad Nord Ovest

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro.

I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.

Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.