La classifica delle auto più vendute in Sardegna nel 2021 secondo l’Ossservatorio brumbrum

Osservatorio brumbrum: numeri e tendenze nell’acquisto di auto usate in rete nel 2021 nell’Italia meridionale e insulare. Volkswagen Golf è la vettura più acquistata dai sardi, mentre le utilitarie hanno la meglio su crossover e berline.

Il mondo dell’auto fatica a ripartire dopo un catastrofico 2020. Nell’anno appena concluso il mercato è certamente migliorato rispetto a quello passato, ma è ancora lontano dai livelli pre-covid: il settore del nuovo è in perdita del 23,9% paragonato a due anni fa, mentre poco meglio va l’usato online, sotto comunque del 7,4%. Ma nonostante il periodo di magra, in Italia ci sono stati ben 3.032.192 passaggi di proprietà, più del 16% di questi avvenuti nel Meridione. Quali sono state le vetture più vendute online in questa zona del nostro Paese? Andiamo a scoprire la classifica delle auto preferite dagli italiani nel Sud Italia, in Sicilia e in Sardegna.

Milano, 1 febbraio 2022 – Un altro anno è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Continua il periodo difficile per il settore che, dopo uno sciagurato 2020, è andato incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto all’anno precedente, ma ancora pessimo in confronto al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria automotive. Nonostante l’anno negativo però, è giusto fare qualche analisi dell’andamento del mercato e stilare la classifica delle vetture più vendute.

Sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà nel 2021, poco più del 16% di questi avvenuti nel Sud Italia. brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine online d’Italia che opera sul sito www.brumbrum.it, ha redatto la classifica delle auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osservatorio di rilevazione e indagini statistiche online in ambito automotive ha preso in considerazione le automobili che nel 2021 hanno fatto più vendite in rete nell’Italia meridionale e insulare.

Vince Panda seguita da 500. È un vero e proprio trionfo per Fiat Panda. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute in generale e nel Sud Italia, vincendo la classifica in cinque delle otto regioni del Meridione. Le uniche regioni dove Panda non è la più amata sono la Calabria e la Sardegna, dove vince Volkswagen Golf, e la Sicilia, dove trionfa Fiat 500, seconda nella top five delle più acquistate al sud. È un dominio di FCA in questa zona d’Italia, dove conquista tutto il podio e oltre: infatti al terzo posto c’è Jeep Renegade, seconda più venduta in Molise e sul podio in Sicilia, Puglia, Campania e Basilicata, mentre quarta è Lancia Ypsilon. Golf, nonostante la vittoria in due regioni del Sud, è fuori dalla top five: paga gli scarsi risultati della Puglia e, soprattutto, della Campania dove non è neanche in top ten, dimostrandosi poco apprezzata a Napoli. Degni di nota gli ottimi risultati di Volkswagen Polo tra le auto usate in Sardegna e di Fiat 500X, al quarto posto in Abruzzo.

Utilitarie in testa davanti ai crossover. Parlando di tipologie di vetture, le più comprate dagli italiani nel Meridione sono le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2021 da quasi il 27% dei clienti al sud, con punte del 32% in Campania. Al secondo posto i crossover (24%) che guadagnano due punti percentuali rispetto al 2020 e si confermano molto amati in Puglia e Sardegna. Chiudono il podio le berline con il 19,2%, vendute in maniera uniforme in tutto il sud. Fuori dal podio e con grande distacco i SUV (8,7%) che pagano la grande crescita dei crossover ma almeno battono di qualche decimo di punto le station wagon (8,2%) e le monovolume (7,6%). Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio, che insieme non vanno oltre il 5% delle vendite.

Diesel ancora sopra il 70%, male l’ibrido. Per ultimo vediamo le alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondiale, è stato ancora un ottimo anno per il diesel, che ha registrato buoni numeri nell’Italia meridionale e sulle isole. Il gasolio raggiunge ancora oltre il 70% delle vendite online quasi ovunque al sud, con punte del 74% in Calabria e Molise. Solo in Campania e in Abruzzo è in calo, dove comunque è ben oltre il 60%. Di contro il benzina arriva a poco sopra il 21% di media, solo in Sardegna segna un buon 27%. Il GPL al 3% batte l’ibrido di un nulla, con quest’ultimo che fatica enormemente ad aumentare le sue vendite in questa zona d’Italia. Malissimo il metano, in caduta libera.