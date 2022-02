Finanza Decentralizzata spiegata semplice

Finanza Decentralizzata. Il concetto di DeFi, ovvero Finanza Decentralizzata nasce in questi ultimi anni, dopo che alcune tra le infinite potenzialità della tecnologia blockchain vengono esplorate e concretizzate.

La DeFi è una struttura economica che si basa su un sistema decentralizzato o che in altri contesti non è centralizzato come funziona con il sistema finanziario tradizionale, ad esempio le banche.

La DeFi utilizza le criptovalute per svolgere le sue diverse applicazioni, in un settore che oggi è solo all’inizio della sua storia, ancora tutta da scrivere.

Oggi impariamo a capire meglio cos’è la Finanza Decentralizzata e perché questo nuovo settore tecnologico è interesse di molti investitori.

Cos’è la DeFi?

La Finanza Decentralizzata è un nuovo sistema economico basato sull’utilizzo delle criptomonete, che muovono tutte le innovazioni di questo nuovo mondo digitale.

La DeFi non è una cosa sola ma un insieme di sistemi finanziari il cui scopo è quello di evitare i tradizionali intermediari come gli istituti bancari della nostra economi.

La Finanza Decentralizzata grazie all’utilizzo di monete digitali e di smart contract tenta d’introdurre un nuovo sistema economico che basa la sua funzionalità sulle reti blockchain.

Le applicazioni di questo sistema sono diverse ma si tratta di una realtà completamente nuova e ancora tutta da scoprire. I progetti che è possibile sviluppare nella DeFi riguardano tantissimi settori e la funzionalità desidera seguire l’economia tradizionale ma basando lo sviluppo sulla tecnologia blockchain, e quindi sulla decentralizzazione.

LA DeFi riprende i concetti dei sistemi bancari, ma evita la loro presenza, perché nella Finanza Decentralizzata non ci sono terze parti. La mancanza di intermediari facilita e velocizza le transazioni, riduce i costi delle varie operazioni.

Bitcoin parte della DeFi

Bitcoin è il primo asset della Finanza Decentralizzata. Una moneta digitale che nasce per offrire la possibilità di acquistare e vendere valute al di fuori dell’economia tradizionale. La prima criptovaluta è un prodotto della tecnologia blockchain, e considerando che la Finanza Decentralizzata si evolve grazie allo sviluppo di reti blockchain, il collegamento tra le due pare naturale. Ancor di più se immaginiamo la blockchain come il motore di un sistema dalle infitte potenzialità e le cripto come il suo carburante.

Una relazione biunivoca che lega le realtà blockchain e crypto, e all’interno della quale si forma la Finanza che regola questo sistema e che non può che essere Decentralizzata.

I sistemi blockchain

Gli investimenti in monete digitali sono sempre più popolari e accessibili a tutti, anche a coloro che non hanno mai investito in questo settore. Ed è proprio grazie al settore del trading che le monete digitali si sono evolute, così come la tecnologia blockchain.

Il registro decentralizzato, ovvero la blockchain, grazie alla sua espansione ha permesso la nascita e il consolidamento di una nuova realtà digitale, con applicazioni adatte anche alle esigenze del mondo fisico. Nella blockchain non può esistere un monopolio, è un sistema nel quale le informazioni sono legate in maniera irreversibile l’una all’altra, e ciò elimina la necessità di terze parti o di una fonte che detenga tutte le informazioni.

Un sistema rivoluzionario che ha la capacità di riorganizzare il sistema economico tradizionale, creando un nuovo scenario volto a migliorare i processi in utilizzo oggi.

La Finanza Decentralizzata quindi, non ha l’obiettivo di rimanere confinata alla realtà digitale, ma è proprio grazie a questa realtà che sta sviluppando le sue numerose applicazioni, volte anche a migliorare i sistemi economici tradizionali.