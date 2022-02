Alberto di Monaco in terra pugliese, visiterà il Castello del Garagnone

La storia della rocca si intreccia con quella della famiglia Grimaldi.

Il principe Alberto di Monaco visiterà il prossimo 21 aprile

il Castello del Garagnone, che si trova a Spinazzola, in Puglia, nella

Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Alberto di Monaco, attraverso il suo staff, ha informato i vertici del

Parco di aver scoperto che la storia della rocca si intreccia con

quella della famiglia Grimaldi.

Il presidente del Parco nazionale dell’Alta Murgia, Francesco Tarantini, ne ha data notizia: “Il Castello del Garagnone è uno dei feudi concessi ai

Grimaldi di Monaco, per la loro fedeltà agli Asburgo dall’imperatore

Carlo V nel 1532 e, per questo motivo, il Principe ha deciso di venire a

visitare le rovine del castello durante una sua visita in Puglia”.

C.Flammia