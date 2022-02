48enne cagliaritana in carcere per furto aggravato ed estorsione

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per espiazione pena in stato di custodia carceraria, emesso il 7 febbraio scorso e trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di una 48enne residente nel capoluogo sardo, disoccupata con precedenti denunce a carico, già sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. La donna è ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato ed estorsione. L’arrestata, al termine della notifica dell’atto e della redazione dei verbali relativi a quanto accaduto, è stata tradotta presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.