Sardegna: Residua instabilità ma tempo in miglioramento

MARTEDI’: alta pressione in progressivo rinforzo per una giornata stabile sulla Sardegna pur con residua nuvolosità, a tratti anche densa sui versanti tirrenici tra mattino e pomeriggio, ma senza particolari precipitazioni. Tuttavia rimarrà ancora attivo il vento che soffierà a tratti moderato o forte da Nord con mari molto mossi. Graduale addolcimento termico a tutte le quote.

Previsione meteo Sardegna mercoledì, 12 gennaio

Evoluzione meteo Sardegna

MERCOLEDI’: alta pressione in rinforzo sulla Sardegna, che tuttavia rimane esposta ad un teso e freddo flusso di correnti nord orientali. Sole prevalente con al più qualche nube sparsa, specie sul versante tirrenico. Temperature stabili o in lieve calo, freddo soprattutto in montagna e a est. Venti ancora moderati o forti da Nord-Nordest con raffiche talora superiori ai 60km/h. Mari mossi o molto mossi, anche agitati al largo.

advertisement

Commento del previsore Sardegna

INSTABILITA’ SINO A LUNEDI’ MA POI MIGLIORA, VENTOSO, RAFFICHE DI MAESTRALE SUPERIORI AI 70KM/H – Una circolazione depressionaria resta attiva al Sud determinando ancora condizioni di tempo a tratti instabile sulla Sardegna con piogge sabato soprattutto sui settori centro occidentali. Da lunedì il tempo migliorerà, stante l’espansione dell’alta pressione da Ovest, con residui fenomeni sul comparto meridionale fino al mattino ma in esaurimento. Attenzione ai venti che almeno sino a martedì soffieranno anche forti dapprima di Maestrale e poi di Tramontana, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h; rischio mareggiate lungo i versanti occidentali e settentrionali.

Previsioni settori climatici Sardegna Dopodomani