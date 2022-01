Sardegna come Itaca nel video di Va’ Sentiero

In particolare la Sardegna è stata attraversata da sud a nord per circa 700 km, da Villasimius a Santa Teresa di Gallura, esplorando il Parco dei Sette Fratelli, Parco Geominerario del Sarrabus Gerrei, la Riserva Naturale di Montarbu, i Tacchi d’Ogliastra, il di fatto Parco Nazionale del Golfo di Orosei – Gennargentu, il Parco Naturale Regionale di Tepilora, il Parco Regionale del Monte Limbara e borghi di rilevanza storico culturale come Orgosolo, Galtellì, Tempio Pausania.