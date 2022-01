Ruba Vodka e vini pregiati in un ristorante. Identificato dalla videosorveglianza

Stamattina i carabinieri della Stazione di Villanova, al termine di accertamenti conseguenti a una denuncia ricevuta il 5 novembre scorso, sono giunti all’identificazione del responsabile del furto avvenuto in un ristorante di Cagliari tramite l’analisi della videosorveglianza del locale.

Il denunciato è un 32enne originario e residente nel capoluogo, disoccupato con precedenti denunce a carico. L’attività investigativa, supportata dall’esame dei sistemi di videosorveglianza presenti in loco, ha permesso di individuare l’uomo quale autore del furto di un numero imprecisato di bottiglie di vodka e di vini di pregio, perpetrato nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2021 presso il bar ristorante “L’Aquila” di via Calata dei Trinitari di Cagliari, all’interno del quale il denunciato si era introdotto previa forzatura di una porta sita sul retro.

I sistemi di videosorveglianza che vanno ormai diffondendosi dappertutto costituiscono oggi uno strumento fondamentale per addivenire alla ricostruzione delle responsabilità in occasione della commissione di reati predatori e non soltanto.