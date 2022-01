Pirri, 55enne maltratta la moglie: allontanato da casa

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari che applica la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, secondo conforme richiesta della locale Procura, nei confronti di un 56enne residente in città, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi nei confronti della moglie convivente. Il provvedimento trae origine dalla dettagliata querela presentata dalla donna presso la stazione di Pirri, il cui contenuto ha trovato puntuale riscontro negli accertamenti successivamente compiuti dai militari. In particolare è stato appurato che l’uomo, con abitualità, ha posto in essere nel tempo nei confronti della donna reiterati atti di maltrattamento attraverso offese, minacce e percosse, cagionando alla vittima anche importanti lesioni personali.