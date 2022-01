Selargius. Accedeva abusivamente al sistema informatico della ex fidanzata, denunciato

Ieri a Selargius, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di una serie di accertamenti telematici conseguenti alla denuncia-querela formalizzata da una 42enne residente a Selargius hanno denunciato in stato di libertà per “accesso abusivo a un sistema informatico” l’ex fidanzato 50enne della donna. I militari operanti hanno accertato che l’uomo, all’insaputa della denunciante, era riuscito a carpire il PIN dello Smartphone della vittima riuscendo così a violarne l’accesso e a utilizzare l’applicativo Whatsapp, dal quale aveva inoltrato sul proprio indirizzo di posta elettronica alcune chat della ragazza dal contenuto privato, allo scopo di tenerla sotto controllo per chiari motivi di gelosia. La donna aveva scoperto l’anomalia nel verificare la posta inviata dal proprio account di posta elettronica, dal quale il fidanzato di allora non si era preoccupato di cancellare quelle missive, dopo averle inviate. Nel corso di una successiva discussione l’uomo avrebbe anche ammesso con la donna di essere stato lui l’autore della sottrazione di quella corrispondenza.