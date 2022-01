Leader religiosi mondiali riuniti per pregare per la pace tra le due Coree e nel mondo

Il secondo “Prayer Rally for Peace on the Korean Peninsula”, ossia il Raduno di preghiera per la pace nella Penisola coreana, si terrà domenica 9 gennaio 2022 alle 01:30 antimeridiane ora italiana in diretta online dalla Corea del Sud.

L’incontro ha per motto “Un milione di preghiere per la pace” e vedrà la partecipazione in presenza di leader religiosi di diverse fedi e di un vasto pubblico in collegamento da tutto il mondo. Il raduno si propone di rivolgere una supplica corale a Dio per la riconciliazione e la riunificazione dei popoli delle due Coree, divisi dalla fine della Seconda guerra mondiale e per la pace nel mondo.

La crisi continua nella Penisola coreana rappresenta un motivo di preoccupazione per i paesi dell’Asia orientale e per il resto del mondo. Nonostante gli sforzi volti a mantenere la pace, il rischio di un conflitto dagli esiti imprevedibili è sempre presente.

“Il razzismo, l’intolleranza religiosa, la profanazione della natura e altre sciagure del nostro mondo sono il risultato delle serie fragilità del cuore umano. E’ lì che dobbiamo accostarci per la soluzione dei problemi del mondo. L’odio nel cuore dell’uomo deve essere sostituito con l’amore ”, ha dichiarato la Dottoressa Hak Ja Han Moon, cofondatrice dell’Universal Peace Federation (UPF) organizzatrice dell’incontro.

Con questa e altre numerose iniziative UPF si propone di promuovere un movimento globale che attraverso i moderni mezzi tecnologici colleghi le persone comuni da tutto il mondo con i capi di Stato, i parlamentari, i leader religiosi, i premi Nobel, gli accademici, i giornalisti, gli esperti nel campo della sanità e altri per combattere concretamente la povertà, le disuguaglianze, i conflitti religiosi ed etnici e per promuovere la sicurezza internazionale.

UPF è un’ONG con status consultivo generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Si propone di contribuire al progresso della pace promuovendo i principi d’interdipendenza, prosperità condivisa e valori comuni.

Una sintesi dell’evento sarà trasmessa mercoledì 12 gennaio 2022 alle 20:30 ora italiana.

Iscrizione:

https://rallyofhope.us