TourismA 2021: i comuni della Trexenta portano archeologia sarda a Firenze

Cagliari, 12 dicembre 2021 – Firenze capitale della cultura e dell’arte ospita TourismA 2021 – Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale.

Una manifestazione di tre giorni, dal 17 al 19 dicembre 2021 (patrocinata dal ministero della Cultura), negli spazi prestigiosi del centralissimo Palazzo dei Congressi.

TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale nasce per l’esposizione, la divulgazione e il confronto di tutte le iniziative legate alla comunicazione del mondo antico e alla valorizzazione delle sue testimonianze. E’ rivolto a tutte le realtà culturali ed economiche attive nel settore archeologico-artistico-monumentale: istituzioni di ricerca pubbliche e private, parchi, musei, enti di promozione, operatori turistici, categorie professionali.

L’Unione dei Comuni della Trexenta e gli itinerari archeologici

Un pezzo di Sardegna vola dunque a Firenze per promuovere le bellezze del suo territorio. A riassumere la sostanza di ciò che si andrà a fare in Toscana è Paola Casula, presidentessa dell’Unione dei Comuni della Trexenta: “E’ la terza Edizione di Tourisma alla quale partecipiamo come Unione dei Comuni della Trexenta. Lo facciamo con grande gioia e onore, soprattutto dopo la pausa causata dalle chiusure per pandemia da Covid, perché queste manifestazioni rappresentano una bellissima e importantissima occasione di promozione del territorio. Un territorio, il nostro, che sta cercando di riscattarsi e farsi conoscere nel mondo per il suo importante patrimonio archeologico e culturale, sia dal punto di vista dei beni materiali e immateriali. Non vanno dimenticate infatti, oltre ai siti archeologici, alle chiese, ai monumenti, anche le bellezze naturalistiche e ambientali e le innumerevoli tradizioni legate sia alla sfera sacra che a quella più pagana, ma non meno importante, dell’enogastronomia e di tutti i festival e le manifestazioni che negli anni si sono consolidate, regalando ai visitatori esperienze di turismo sostenibile. Una importantissima notizia inoltre è che come Unione dei Comuni stiamo affidando la gestione dei siti di valore culturale e archeologico a un unico operatore che possa creare una rete tra i vari Comuni e possa realizzare un brand unicoper l’offerta turistica”.



La Sardegna, sabato 18 dicembre 2021

Sabato 18 dicembre ci sarà un evento dedicato all’isola nellaSala Limonaia ore 17-18: NURAGHE ARRUBIU – Messaggi dalla Sardegna nuragica, A cura di Gostour Sardegna – Is Janas. Fulvia lo Schiavo già soprintendente archeologa in Sardegna e Toscana. Mauro Perra responsabile scientifico Nuraghe Arrubiu di Orroli (Su) «Il gigante Rosso racconta la sua storia». Itinerari archeologici nella terra del grano. Ricerca, tutela e valorizzazione nella Trexenta (Sud Sardegna). Interverrano i sindaci delle amministrazioni comunali presenti, per illustrare le attività di valorizzazione e il ruolo dell’archeologia nella promozione e sviluppo del territorio. Gianfranca Salis e Chiara Pilo: il patrimonio archeologico della Trexenta tra vecchie e nuove ricerche. Nel corso della sessione sarà presentato il volume Il nuraghe Piscu di Suelli tra archeologia e nuove tecnologie, di E. Gabrielli, E. Scopinaro, A. Angellini. Nel volume sono confluiti i risultati dell’applicazione di metodologie e tecnologie digitali all’importante sito nuragico di Suelli realizzate dai ricercatori del CNR. La presentazione si svolge nell’ambito del Festival Racconti e paesaggio, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale per la pubblica Istruzione.