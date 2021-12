Patti Smith riceve le chiavi della città di New York da Bill De Blasio

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha consegnato le chiavi della città a Patti Smith, per i suoi meriti nel mondo della musica e dell’arte.

Da questo momento anche Patti Smith ha le chiavi della città di New York. A consegnargliele è stato il sindaco uscente della megalopoli più famosa al mondo, Bill De Blasio. Il primo cittadino della Grande Mela ha voluto consegnare alla cantautrice di Chicago questo premio simbolico per testimoniare il rapporto straordinario che la stessa Patti ha sempre avuto con la città perno della East Coast americana. Si tratta dell’ennesima onorificenza per Patti, da anni ormai una delle icone della musica più rispettate in tutto il mondo.

Patti Smith e la città di New York

Per spiegare le ragioni di questa onorificenza, il sindaco De Blasio ha utilizzato queste parole: “Patti ha fatto davvero molto per illuminare la strada, e lo ha fatto qui, a New York“.

Nel corso di un’emozionante cerimonia, l’album di esordio della poetessa del rock, Horses, è stato definito uno dei più grandi di tutta la storia della musica, come anche canzoni provenienti da altri importanti lavori, ad esempio Ghost Dance.

Pochi e semplici motivi che sono serviti a spiegare le ragioni di un riconoscimento tanto importante quanto meritato, da non dover minimamente essere giustificato in alcun modo.

Un cupcake per Patti Smith

La sacerdotessa del rock, che compie 75 anni il 30 dicembre, è stata omaggiata nel corso della cerimonia, insieme al chitarrista Lenny Kaye, anche di un particolare cupcake, simbolico ma anche molto gustoso. Un ingrediente in più per una giornata che Patti non dimenticherà facilmente, come confermato dalle sue parole: “So che non lavoriamo per raccogliere riconoscimenti, ma sono il tipo di persona che se ne riceve uno, lo amo per davvero “.

