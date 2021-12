Dal 28 dicembre, ad Oristano inizia la rassegna cinematografica “L’appetito vien guardando”

Rassegna cinematografica dal 28 dicembre al 12 gennaio nella Sala del Centro Servizi Culturali UNLA – Oristano. In occasione delle feste natalizie e di fine anno, nelle cinecucine del CSC, abbiamo preparato un ricco cinemenu da assaporare con tranquillità nella nostra sala degustazione film.

Le sei cinepietanze della rassegna “L’appetito vien guardando”, proposta dal Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano, presentano un percorso che vede il cibo tra i protagonisti dei film serviti. Questo il menu sulle schermo di “L’appetito vien guardando”: Antipasto Martedì 28 dicembre ore 17,00 Lunchbox di Ritesh Batra 105′ (India, Francia, Germania, USA 2013) Primo Mercoledì 29 dicembre ore 17,00 Little Sister di Kore’eda Hirokazu 128′ (Giappone 2015) Secondo Martedì 04 gennaio ore 17,00 Schegge di April di Peter Hedges 80′ (USA 2003) Contorno Mercoledì 05 gennaio ore 17,00 Il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti 110′ (Italia 2005) Dessert Martedì 11 gennaio ore 17,00 La finestra di fronte di Ferzan Ozpetek 100′ (Italia 2003) Bevanda Mercoledì 12 gennaio ore 17,00 Un’ottima annata – A Good Year di Ridley Scott 118′ (USA 2006) In ottemperanza al Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, per accedere ai locali del Centro Servizi Culturali sarà necessario esibire il Super Green Pass;

Rimangono in vigore tutte le prescrizioni di sicurezza anti-Covid per l’accesso al CSC.