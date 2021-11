Calciomercato Cagliari, a Gennaio probabile addio di Nandez

Nonostante il calcio giocato vada avanti con grandi ritmi e sorprese, le società calcistiche pensano sempre al calciomercato. Notizie sui possibili trasferimenti continuano a riempire le nostre bacheche online, mentre c’è chi tenta la fortuna, nei casino con bonus, provando a indovinare quale maglia indosserà quel giocatore. Questo è il cado Nandez, centrocampista del Cagliari.

L’uruguaiano sarà una doppia chiave per il Cagliari, in quanto potrebbe essere utile per i rossoblù nella rincorsa alla salvezza, ma anche a gennaio, in quanto una sua cessione porterebbe cash da reinvestire in rinforzi in più reparti.

Il reciproco accordo con il presidente Giulini al termine del mercato, dove c’è una promessa di cessione in cambio di una mano determinante per la salvezza del club. Ecco quindi che questo gli permetterebbe di fare il salto di qualità e approdare in un top club europeo per giocare tra i grandi. Nandez dovrà caricarsi il Cagliari sulle spalle per cercare di condurlo sulla strada che porta alla permanenza in Serie A. Per il giocatore non mancano pretendenti: l’Inter non lo ha mai dimentica il centrocampista, Roma e Napoli restano vigili.

Inter sempre forte su Nandez

Proprio l’Inter sembra essere forte sul giocatore del Cagliari, nonostante Marotta abbia dichiarato che a gennaio l’Inter non ritoccherà l’attuale organico e si concentrerà sulle mosse da programmare in vista di giugno.

Nahitan Nandez rimane nell’orbita dell’Inter dopo un lungo corteggiamento estivo che aveva portato anche all’irrigidimento dei rapporti tra il calciatore uruguaiano e il Cagliari. L’Inter aveva seriamente valutato la sua candidatura per la sostituzione di Hakimi, andato poi al PSG, prima di virare con decisione su Dumfries, fino a questo momento croce e delizia. Infatti le difficoltà di adattamento dell’esterno olandese e le problematiche incontrate da Simone Inzaghi nella costruzione di un centrocampo capace di dare equilibrio e qualità allo stesso tempo possono portare ad un cambio di rotta. Il rendimento altalenante di Calhanoglu e l’insostituibilità di Brozovic e Barella ha denunciato l’assenza di alternative all’altezza nella rosa nerazzurra.

A parte Vidal, che appare rinato dopo lo scarso apporto fornito nell’ultima stagione, i vari Vecino, Gagliardini e Sensi non hanno convinto il tecnico. Nandez può essere dunque quel giocatore capace di risolvere due problemi in uno per l’Inter, offrendosi pure come valida alternativa sulla corsia di destra. Ecco quindi che si dovrà passare alla parte burocratica e dialogare con il club sardo. Il suo contratto col Cagliari scade nell’estate 2024 e la sua valutazione di mercato si aggira sui 25-30 milioni di euro. I nerazzurri dovranno fare molta attenzione al Napoli che a sua volta monitora gli sviluppi.

Il giocatore e il suo entourage hanno fatto sapere di essere in parola col presidente rossoblù che, in caso di proposta ritenuta congrua, il suo addio possa essere preso in considerazione. Napoli e Inter osservano, coi nerazzurri costretti però a passare da quell’autofinanziamento e a quelle formule fantasiose spesso evocate negli ultimi tempi da Marotta per far fronte agli attuali impedimenti del gruppo Suning a sostenere nuovi onerosi investimenti.