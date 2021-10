Oristano: nuovo ciclo trattamenti contro il punteruolo rosso delle palme

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano ha disposto la continuazione del ciclo di trattamenti fitosanitari finalizzato al contenimento della diffusione del punteruolo rosso delle palme.

La Oristano servizi, dalle 4 alle 7 del mattino di martedì 19 e mercoledì 20, eseguirà il trattamento delle palme del genere Phoenix radicate nelle aiuole, nelle aree verdi e nei giardini pubblici presenti nelle seguenti vie della città:

Via San Martino (Cappuccini), Piazza Torrente, Viale Repubblica Parco della Resistenza,Parco Brigata Sassari, Cimitero San Pietro e Via Quasimodo (area verde e palmeto). Via Cagliari Madonnina, Via Beatrice d’Arborea (Questura),Via Sardegna (Aiuola spartitraffico), Via Santulussurgiu (Scuola media), Via Giualeto (Aiuola Spartitraffico), Via Lanusei (verde scolastico), Via Gennargentu\Via Cagliari (giardino – area sportiva), Viale Cimitero (ex cantiere Biagini), Piazza Eleonora, Piazza Martini (Aiuola), Piazza Roma, via Solferino (Scuola e rotonda), Via Deledda/Satta (verde scolastico), Via Diaz/Giotto (verde scolastico), Via Diaz (alberata stradale), Via E. Lussu, Piazza Beretta Molla, Via Liguria (aiuola spartitraffico), Via Prinetti (asilo suore), Zona sportiva Torangius,

RIMEDIO: Via Santa Maria Bambina.

MASSAMA: Via Carlo Emanuele (Verde Scolastico).

Verranno utilizzati unicamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute per la lotta al punteruolo delle palme in aree urbane secondo i protocolli di intervento di cui al Piano d’Azione Regionale per contrastare l’introduzione e la diffusione del Punteruolo rosso della palma in Sardegna.

I trattamenti verranno eseguiti da personale specializzato irrorando a bassa pressione la chioma delle palme così da evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente. In ogni caso si consiglia prudenzialmente di evitare il contatto con le palme il giorno di esecuzione del trattamento.