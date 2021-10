Monserrato: cade dal balcone mentre fuma una sigaretta

Stanotte a Monserrato un 44enne residente in via Marconi è precipitato dal suo balcone al quarto piano sul sottostante manto stradale.

L’uomo, operaio, coniugato, censito in banca dati delle forze di polizia in quanto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, avrebbe perso l’equilibrio mentre fumava una sigaretta.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri del Radiomobile di Cagliari, i loro colleghi della locale Stazione e personale medico del 118 che ha trasportato il malcapitato in gravi condizioni presso l’ospedale civile Brotzu di Cagliari.