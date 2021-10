Il Tennistavolo Norbello finalmente a casa

A Norbello la nuova partita doppia inizia all’ora del tè

Arriva il tanto atteso momento. Equipaggiato di green pass il popolo giallo blu potrà recarsi in via Azuni per applaudire le due formazioni e constatare di persona il valore dei nuovi arrivati.

Il giorno degli appuntamenti casalinghi rimane sempre lo stesso, il sabato, ma c’è una piccola novità con l’orario visto che d’ora in poi le partite cominceranno alle ore 17:00.

Nell’animo dei protagonisti c’è tanta voglia di fare bene, già emersa nella proibitiva trasferta di Castel Goffredo dove le potenzialità dei nuovi arrivi hanno di sicuro rincuorato tutti.

“Siamo sempre curiosi di vedere le reazioni dei nostri tesserati quando mettono per la prima volta piede nel Guilcer – afferma il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – e ovviamente facciamo del nostro meglio perché siano positive come da tradizione.

Spero che il calore che la dirigenza sarà capace di offrire a tutti, sia da preludio ad una bella prestazione in campo, dove ci attendono due formazioni forti. Auguro ad atlete e atleti un week end ricco di gioie e belle sensazioni”.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone unico Seconda giornata di andata, Sabato 16 ottobre 2021 Ore 17:00 alla Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR) A.S.D. Tennistavolo Norbello ASV Eppan Tischtennis (BZ)

PRONTE A NON SFIGURARE

La formazione titolare sarà precisa e identica a quella che ha lottato con onore al Palatennistavolo di Castel Goffredo. Presente la nigeriana Offiong Edem che tanto ha impressionato con le sue offensive saettanti.

E poi la slovacca Tatiana Kukulkova che conosce un po’ meglio della compagna le dinamiche di questo campionato. Infine, sarà della partita l’italo ungherese Krisztina Nagy, dalla sconfinata esperienza e dalle intuizioni tattiche imprevedibili.

La compagine ospite risponde con Debora Vivarelli, n. 3 d’Italia ma soprattutto unica pongista italiana che ha avuto l’onore di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. In squadra, oltre alla atleta ucraina ed ex di turno Diana Styhar ci sarà il neo-ingresso magiaro Szandra Pergel che è stata anche n. 60 al mondo.

Completano i quadri la duttile Denisa Zancaner (n. 26 d’Italia) e la giovane Evelyn Vivarelli (n. 23). Sono reduci dal successo ottenuto in casa, nei confronti del TT Ennio Cristofaro.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone unico Seconda giornata di andata, Sabato 16 ottobre 2021 Ore 17:00 Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR) A.S.D. Tennistavolo Norbello A.S.D. Il Circolo Prato 2010

C’È DIOGO!

Per il portoghese Diogo Carvalho, n. 185 al mondo sarà la prima volta assoluta con la maglia del Tennistavolo Norbello e ovviamente tutti si attendono di vederlo all’opera contro avversari molto determinati.

Il lusitano condividerà questa seconda giornata di campionato con Pasquale Vellucci e il russo Sergei Mokropolov, entrambi a caccia di riscatto dopo le complicate contese in Lombardia domenica scorsa.

Il club toscano, alla terza esperienza consecutiva nel massimo campionato maschile e reduce dai play off scudetto della scorsa stagione, riconfermano il cileno Juan Pablo Lamadrid, due anni fa artefice del ritorno in A1 del team sardo, cui si aggiunge il forte russo Taras Merzlikin.

Sul fronte italiano i pratesi opporranno Paolo Bisi (n. 11 d’Italia) e il nuovo innesto Marco Antonio Cappuccio (n.14).

Campionato Serie C2 Maschile – Girone unico Seconda giornata di andata Domenica 17 ottobre 2021 Ore 11:00 Palestra Comunale – via Azuni – Norbello (OR) A.S.D. Tennistavolo Norbello ASD Muraverese Tennistavolo

COMPLICATO MA STIMOLANTE

Dopo il tonfo nel derby guilcerino, il team locale cercherà di esternare qualche miglioramento. Il tecnico Ana Brzan sceglierà tra Giuseppe Mele, i paralimpici Mauro Mereu e Daniel Maris e le atlete Martina Mura e Eleonora Trudu.