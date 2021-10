Guida in stato di ebbrezza, ritirata patente a Quartu

Ieri a Quartu Sant’Elena alle ore 3:30, i carabinieri della Sezione Radiomobile, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno segnalato alla Procura della Repubblica un 32enne di Villaputzu, cuoco, per guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, già gravato da precedenti denunce, è stato sottoposto al test dell’etilometro a seguito di un sinistro stradale avvenuto nella rampa di immissione alla nuova SS 554, mentre era alla guida della propria autovettura.

Il tasso alcolemico è risultato di 0,71 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata e la Prefettura di Cagliari è stata informata per tutti gli aspetti inerenti alla durata della sospensione della patente e alla possibilità per l’interessato di poterla recuperare.