Ospedale di Nuoro cronaca di un disastro

L’assemblea dei dirigenti medici e sanitari dell’ospedale di Nuoro convocata dall’intersindacale il 27 settembre si è svolta con grande partecipazione, tanto più grande se si pensa alla situazione attuale.

Le organizzazioni sindacali hanno ascoltato l’angoscia e lo sconforto che accomunano tutti i reparti. La situazione è drammatica, le carenze di organico sono dappertutto e solo l’abnegazione e la capacità di fare rete e la solidarietà tra colleghi tiene in piedi reparti e servizi.

L’elenco delle carenze è lungo e colpisce praticamente tutto l’ospedale:

-Pronto Soccorso, Chirurgia, Malattie Infettive e Ortopedia con solo quattro medici in servizio,

– la Cardiologia (che a stento garantisce l’urgenza per ischemie ed infarti), il Centro Trasfusionale (che garantisce il sangue per le trasfusioni) e la chirurgia vascolare (Aneurismi) tutte con tre medici,

– le Medicine che con il personale di un reparto ne gestiscono quasi tre.

L’elenco purtroppo continua ma sarebbe troppo lungo perché comprende praticamente tutti i reparti (Ginecologia e Ostetricia a rischio il punto nascita e gli ambulatori, anestesia dove mancano 11 anestesisti, la senologia con la prevenzione in bilico , la neurochirurgia e la farmacia ospedaliera allo stremo).

Questo è lo stato in cui è ridotto quello che è il cardine della nostra sanità al centro della Sardegna. Queste difficoltà appaiono insormontabili e non sappiamo per quanto ancora sarà possibile andare avanti così:

si susseguono i concorsi ma non arriva nessuno anche perché i partecipanti trovano sedi più appetibili vicine a casa e non vedono incentivi economici e soprattutto professionali ad andare in sedi periferiche.

Chiediamo risposte al Presidente Solinas, all’Assessore Nieddu alla Commissione Sanità per salvare l’ospedale di Nuoro.

Abbiamo sentito in questi mesi del dramma dei “piccoli ospedali, ma anche Nuoro rischia la

sopravvivenza.

Abbiamo bisogno di concorsi e incentivi che diano garanzie ed un futuro professionale per chi si impegna a far crescere la realtà di questo ospedale e far ritornare a splendere quello che era il faro della sanità.

Abbiamo bisogno di risposte pronte non solo di promesse.

Chiediamo su mandato dei medici dell’ospedale di incontrare l’Assessore alla sanità Nieddu, la commissione Sanità e i vertici dell’ATS.

NON LASCIAMO SENZA RISPOSTA CHI CERCA DI MANDARE AVANTI QUESTO

OSPEDALE, MA AIUTIAMOLO.

Dr. Cesare Iesu, Presidente Regionale AAROI-EMAC

Dr.ssa Lucia Pitzoi delegato ASSL Nuoro AAROI-EMAC

Dr.ssa Tania Favini consigliere del direttivo Regionale AAROI-EMAC

Dr. Luigi Maxia Segretario Regionale CIMO FESMED

Dr.ssa Claudia massaiu delegato ASSL di Nuoro CIMO

Dr. Michele Bottaru, Segreteria Regionale ANAAO ASSOMED

Dr, Davide Piredda Coordinatore Regionale FASSID Sardegna

Dr. Alessandro Carai segretario Provinciale Nuoro FASSID

Dr. Ivan meloni delegato ASSL Nuoro e Presidente Consiglio Regionale ANAAO ASSOMED

Dr. Piero Delogu delegato ASSL Nuoro FESMED AOGO