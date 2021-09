Cagliari, denunciato ladro di monete

Stanotte alle 5 a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di un loro intervento, hanno denunciato per tentato furto aggravato un 25enne del luogo, disoccupato, con diverse denunce a carico.

Questi, alle precedenti ore 01.30 circa, a Cagliari in via Marche, introdottosi all’interno dell’autovettura Volkswagen Tuareg di proprietà di un 57enne del capoluogo, si era impossessato di alcune monete poi rinvenute nelle immediate vicinanze poiché perse durante la fuga.

Benché inizialmente sfuggito alle ricerche dei militari, l’uomo veniva comunque individuato e bloccato dai carabinieri contattati e indirizzati da alcuni testimoni che avevano assistito alla scena. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.