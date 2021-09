Arzachena: il 3 settembre via alla VII edizione di “Estate in fiore”

Matteo Garbarino

È ricercatore e docente in ecologia forestale e del paesaggio al dipartimento DISAFA dell’Università degli Studi di Torino. È membro della Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale e del IALE Working Group “Historical Landscape Ecology”.

Jacopo Sacquegno

È biologo molecolare di formazione, da sempre appassionato di scienze della vita e della natura. La sua seconda passione è quella per il disegno, la sintesi visiva, gli schemi concettuali. Oggi unisce le due cose: è infatti un Visual Thinker.

Il bosco che vive (Espress)

Una passeggiata nei boschi può regalare grandi emozioni e tante scoperte: attraverso questo libro innovativo, che unisce il racconto del bosco come unico grande organismo alla tecnica del visual thinking, grazie a coloratissime immagini e semplici infografiche, scopriremo alberi sapienti e antiche forsete, impareremo a riconoscere gli alberi come esseri viventi estremamente dinamici e resilienti, capaci di comunicare tra loro e adattarsi al cambiamento climatico, in grado di ricostituirsi dopo un incendio, preziosi dispensatori di ossigeno per l’aria che respiriamo.

Un libro per godere del prodigio della natura, per conoscere la forza e l’utilità di boschi e foreste, per imparare ad ascoltare gli alberi, per educare al pensiero ecologico, grandi e piccini.

Il bosco che vive non è un’enciclopedia o un trattato esaustivo sul bosco, ma una raccolta di esperienze di ricerca su temi specifici, come per esempio l’effetto dell’abbandono sulle dinamiche di espansione dei boschi, ma anche di interessanti ricerche forestali ed ecologiche, sviluppate in infografiche accessibili a tutti.