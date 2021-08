“Sardigna Caput Mundi”: il nuovo progetto di Claudia Aru ad Alghero

Viaggio intorno al mondo sul filo delle note e dei racconti, dei ricordi e delle emozioni con “Sardigna Caput Mundi” – il nuovo progetto musicale della cantautrice Claudia Aru.

La cantante sarà in concerto domani giovedì 12 agosto alle 20.30 al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero insieme con Simone Soro al violino e Simone Sassu al pianoforte per l’ultimo appuntamento con Teatri di Prima Necessità 2021 / Festival Intersezioni 2021.

Il Festival è curato dal Teatro d’Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios – nell’ambito della ricca programmazione di #FINALMENTEALGHERO con il patrocinio del Comune di Alghero e il sostegno della Fondazione Alghero.

«Un anno di pandemia ha trasformato profondamente il nostro agire. È stato un anno di paura, preoccupazione e situazioni surreali che mai avremmo pensato di vivere. Un anno in cui i viaggi si sono ridotti all’indispensabile e che quindi ci ha obbligato a lavorare con la nostra fantasia come mai prima» ricorda la poliedrica cantante e autrice, attrice e performer di Villacidro nel presentare il nuovo lavoro che spazia tra stilemi jazzistici e suoni dell’Isola, intrecciando lingue differenti, metriche e melodie e attraversando (e unendo) idealmente diversi continenti. “Sardigna Caput Mundi” accosta e fonde, in un raffinato gioco di contaminazioni, sa limba sarda e le “storie di vicinato” con la memoria e la storia dell’Isola all’anima nera dell’America, tra il Blues del Delta e lo swing newyorkese, per approdare sull’altra sponda dell’oceano e riscoprire la cultura manouche, e ancora la passione e la sottile malinconia del tango argentino fino a un ritorno alle origini, ai suoni e ai ritmi dell’Africa. E ancora le suggestioni e i colori del Messico, la contagiosa e “dissacrante” allegria della sua gente, e infine il Giappone. Quasi un diario di un itinerario costruito inseguendo i suoni e le voci, i ritmi e le danze delle diverse regioni del pianeta, «in un concerto che vuole essere un’esperienza multisensoriale per rompere gli indugi e riprendere, in qualche modo, a vivere» sottolinea l’artista: «la Sardegna diventa così l’ombelico del mondo, per riabbracciarlo, per aprirsi, per crederci di nuovo, per contaminarsi e contaminare».

Claudia Aru – artista poliedrica – traduce in musica pensieri e sensazioni, le sue canzoni riflettono idee sulla vita e sul tempo presente, in un’antologia di storie e icastici “ritratti” tra ironia e poesia, con una particolare attenzione e sensibilità verso temi importanti e attuali ma anche un forte legame con le radici, in una felice sintesi che svela alla capacità e alla volontà di raccontare e raccontarsi.

“Sardigna Caput Mundi”

E’ un concerto-spettacolo coinvolgente e ricco di accenti umoristici, quasi un antidoto alla tristezza e all’isolamento con la chiusura delle frontiere nel tempo della pandemia: si può anche scherzare sulle differenti pronunce e sulle differenze culturali, per restituire l’immagine variopinta di una società moderna e multietnica dove è possibile incontrarsi – anche virtualmente – e scambiare e condividere saperi e suoni. Nell’Isola al centro del mondo – da secoli crocevia di popoli e teatro di conquiste e dominazioni, l’accoglienza è una tradizione antica: dall’incontro con l’altro, scaturisce quella conoscenza feconda di dialoghi e scambi, che fa della diversità una risorsa preziosa.

Claudia Aru

Considerata una delle voci originali e significative nel panorama musicale sardo (e non solo) – è un’artista eclettica: cantante e autrice, critica d’arte e attrice, mette tutte le sue esperienze, fatte di viaggi per il mondo, di studio e di corsi di formazione, nella sua voce calda, frizzante, espressiva e coinvolgente. Claudia sul palco vi prende per mano per farvi vivere la bellezza della sua cultura, cantandola, raccontandola, ma soprattutto, facendovela vivere.

Claudia Aru è laureata in canto jazz al conservatorio di Cagliari, ha frequentato corsi e master con importanti maestri in Italia e all’estero e ha seguito un master di alto perfezionamento in canto moderno alla voicestudio di Roma con Cheryl Porter.

Si è esibita in alcuni dei principali festival in Sardegna (Abbabula, Time in Jazz, Pedras et Sonus Jazz Festival, World Music Festival), ha portato le sue canzoni in giro per L’Italia (Pisa, Firenze, Modena, Fiorano Modenese, Bologna, Cremona, Milano, Cinisello Balsamo, Bergamo, Genova, Torino, Rivoli, Venezia, Gorizia, Udine, Roma, Foggia, Bari), ma anche sui palchi delle città europee (da Berlino a Madrid, Bruxelles e Barcellona) e nel mondo: è stata ospite dell’Istituto italiano di cultura di Osaka, in Giappone, e dell’Istituto italiano di cultura di Pechino, del circolo sardo di Shangai, in Cina e della Gokulam School of Music di Bangalore, in India.

Ha collaborato con Rossella Faa, Elena Ledda, Joe Perrino, Sa Ratza, Don Leone, Varijashree Venugopal (una delle voci indiane più apprezzate al mondo, che ha collaborato con Victor Wooten, Snarky Puppy e Bobby Mecferrin).

Ha partecipato ai principali programmi di musica in Sardegna e su Sky Arte per il programma “On the Road”, è stata intervistata e la sua musica è stata trasmessa su Radio Rai Sardegna, Radio 3 e Radio 2.

Ha collaborato a diverse registrazioni in Italia e all’estero e a giugno 2019 ha pubblicato il suo quarto disco da solista ” Dopo l’uscita di “BHGAI” (2019) e “Arrò du Covid” (2020) è in tournée con il nuovo progetto musicale “Sardigna Caput Mundi”.

VISIONI DI PRIMA NECESSITA’

Sguardi sulla contemporaneità con le mostre e le installazioni al Civico Teatro “Gavì Ballero” a cura di Aaron Gonzales: le “Visioni di Prima Necessità” si dipanano attraverso quattro percorsi espositivi che spaziano tra differenti linguaggi, dall’arte concettuale alla poesia, alla fotografia. Nel foyer da venerdì 6 agosto “Destrutturazione”, il progetto fotografico di Gaia Lampis che attraverso la visione di frammenti del corpo racconta una rinascita, una nuova consapevolezza dell’ego. In un’epoca costellata di selfie autocelebrativi, l’artista scava nelle pieghe della propria pelle, le irradia con la luce del sole, disegnando paesaggi di mondi inconsci ed inesplorati, senza quasi ricercare una visione erotica, ma puramente estetica del corpo nudo, nella sua forma più naturale.

