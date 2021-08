Nominato il Comitato Scientifico del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Ad affiancare il Presidente Francesco Muscolino saranno Rita Ladogana, Marco Milanese, Silvia Sangiorgi e Paolo Sanjust

Con la nomina del Comitato Scientifico si apre una nuova pagina per il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, Istituto dotato di autonomia speciale dal dicembre 2019, l’unico in Sardegna, che comprende anche la Pinacoteca Nazionale, lo Spazio San Pancrazio, l’ex Regio Museo e gli spazi di Porta Cristina. Il ministro della Cultura Dario Franceschini ha infatti firmato lo scorso giovedì 5 agosto il D.M. 291 che nomina il Comitato Scientifico.

Ad affiancare il Consiglio di Amministrazione in carica, composto dal direttore del Museo Archeologico, Francesco Muscolino, che lo presiede, da Gianluca Lioni, Franco Marzatico e Maria Antonietta Mongiu, e il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dal presidente Rosario Serra, da Bernadette Dessalvi e da Giovanna Mameli, sarà il Comitato scientifico sempre presieduto dal direttore Muscolino, e composto dalla storica dell’arte Rita Ladogana (Università di Cagliari), designata dal MiC, dall’archeologo Marco Milanese (Università di Sassari), designato dal Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiC, dalla dott.ssa Silvia Sangiorgi, funzionaria dell’Assessorato pubblica istruzione e beni culturali della Regione Sardegna, designata dalla Regione Sardegna, e dal prof. Paolo Sanjust (architetto, Università di Cagliari), nominato su indicazione del Comune di Cagliari.

«Il direttore e il consiglio di amministrazione – afferma Muscolino – augurano il benvenuto al comitato scientifico appena nominato dal ministro Franceschini, e auspicano un proficuo lavoro da svolgere insieme per il futuro sviluppo del Museo». I componenti del Comitato scientifico restano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

advertisement

Info:

Museo Archeologico Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 60518248

e-mail: man-ca@beniculturali.it