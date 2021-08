Arrestato dai carabinieri di Olbia un altro scippatore

I Carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile di Olbia, in coordinamento con quelli della stazione di Olbia Centro, hanno arrestato questa mattina un 35enne sassarese, già noto alle forze dell’ordine, per furto con strappo perpetrato qualche minuto prima nei pressi di Via Vittorio Veneto ai danni di una donna olbiese.

Da qualche giorno i militari del reparto territoriale erano sulle tracce dell’autore di almeno cinque analoghe azioni criminose (tra scippi e furti con destrezza) portate a compimento sempre nelle vie del centro cittadino con lo stesso modus operandi.

Le azioni si svolgevano infatti tipicamente ai danni di donne sole, in auto o a piedi, a cui il soggetto si avvicinava furtivamente in sella ad uno scooter e, approfittando di un momento di distrazione, sottraeva la borsa: in alcuni casi accostandosi alle auto sfruttando una momentanea fermata del veicolo, in altri – quando le potenziali vittime si muovevano a piedi – strappando dalle mani le borse portate a tracolla.

Ai carabinieri, che dalla prima mattinata presidiavano il centro storico e le vie di maggiore transito con un dispositivo ad hoc, già all’erta per un ulteriore furto di ciclomotore avvenuto qualche minuto prima, è giunta una richiesta di intervento da parte di un testimone che aveva appena assistito allo scippo ai danni della donna 65enne, che ha tentato energicamente di resistere allo strappo pur dovendo cedere alla veemenza dell’uomo.

Il testimone forniva precise indicazioni sull’abbigliamento e la direzione di fuga consentendo alle pattuglie al suolo di intervenire e, dopo un articolato e prolungato inseguimento, di intercettare e bloccare l’autore del furto.

L’uomo, che nei giorni scorsi si era appropriato soprattutto di denaro contante (circa € 3.000, oltre al valore degli oggetti rubati), è stato trovato in possesso di parte della refurtiva. A breve distanza inoltre è stato rinvenuto lo scooter appena utilizzato e l’abbigliamento precedentemente indossato, di cui era riuscito in parte a disfarsi nel corso della fuga.

Alle ricerche ha partecipato un’unità del 10° nucleo elicotteri di Olbia Venafiorita, il cui supporto è stato richiesto dalla centrale operativa per garantire copertura aerea nel corso delle operazioni di rintraccio.

I furti di cui si era precedentemente reso colpevole sono stati perpetrati a partire dal 30 luglio scorso ai danni di una pensionata olbiese, a cui il 35enne aveva strappato la borsetta. In ultimo il malvivente aveva agito sabato scorso, di fronte alla farmacia di Via Genova in pieno orario di shopping e transito di turisti, sfruttando il momento propizio per aprire lo sportello di un’auto in sosta e asportare la borsa dell’anziana donna alla guida.

Il 35enne residente a Budoni (a. c.), noto pregiudicato, dopo le operazioni di rito è stato tradotto alla casa circondariale di Sassari – Bancali, a disposizione della autorità giudiziaria della procura di Tempio Pausania.

L’operazione di stamani si affianca all’arresto dei giorni scorsi di altro noto pregiudicato olbiese che, con la complicità della compagna, si era reso responsabile di analoghi reati predatori, anche a danno di turisti.