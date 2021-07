Effetto Palla&Lav insieme per l’emergenza incendi in Sardegna

Effetto Palla, la Onlus sarda che si occupa della cura degli animali di nessuno in tutta l’Italia ma anche fuori dal continente, si è subito messa a disposizione vista la situazione tragica che sta mettendo in ginocchio la Sardegna dovuta agli incendi degli ultimi giorni.

Si è attivata per raccogliere fondi e tutto il necessario per prestare le cure agli animali e non solo.

Attualmente la Onlus, in collaborazione con la Clinica Veterinaria Duemari di Oristano, si sta occupando di prestare le cure ai primi animali soccorsi.

“Una volta scongiurato il momento peggiore è necessario procedere con la bonifica dei territori colpiti e recuperare eventuali animali domestici o selvatici scappati dalle fiamme in cerca di rifugio, tanti di loro molto probabile ustionati” ha detto Monica Pais, medico veterinario, la presidente di Effetto Palla che, in collaborazione con i volontari della LAV nazionale che operano sul territorio, danno supporto logistico ai soccorritori: corpo forestale, protezione civile, vigili del fuoco e veterinari coinvolti.

advertisement

“Noi di LAV con la nostra unità Emergenza ci siamo subito imbarcati per la Sardegna con la nostra ambulanza veterinaria per raggiungere, insieme ai nostri volontari di Cagliari e Sassari, la zona più colpita dalle fiamme. Il nostro compito sarà individuare gli animali feriti, quelli ancora intrappolati nei roghi e quelli dispersi. Per il trasporto nelle cliniche veterinarie, già allertate, abbiamo noleggiato altri due furgoni che ci permetteranno di avere più mezzi in contemporanea” ha dichiarato Beatrice Rezzaghi- responsabile Unità di Emergenza LAV.