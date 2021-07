Cosa determina il valore delle criptovalute?

In questo articolo imparerai il motivo per cui le criptovalute contemporanee siano così importanti e i criteri che ne stabiliscono il valore.

La crisi criptovalutaria che il mercato ha recentemente vissuto ha scosso molte persone. Alcuni trader e investitori hanno iniziato a chiedersi se sia una buona idea investire ora, o in seguito, o del tutto.

Le criptovalute vengono presentate all’umanità come qualcosa di estremamente importante e prezioso: un faro di luce nell’oscurità. Ma è veramente così? Cosa determina il valore delle criptovalute? In questo articolo cercheremo di trovare una risposta a questa domanda.

Come siamo arrivati a questa condizione?

“Sta cambiando le regole del gioco”: questo è il primo pensiero che viene alle persone quando si utilizza il termine “criptovaluta”. Un simile punto di vista è comprensibile. Le regole nei mercati contemporanei cambiano velocemente. Quello che tutti consideravano uno scherzo o una tendenza a breve termine è diventato parte di un nuovo sistema economico! Ma cosa significa realmente per la società moderna e futura e per il suo sistema economico?

Immagina il mercato come una creatura vivente. Come ogni altro essere, il mercato cresce, si sviluppa e completa diverse fasi dell’evoluzione per diventare migliore e, di conseguenza, avere maggiori possibilità di sopravvivere.

Una creatura così delicata come un mercato richiede componenti specifici per essere: i prodotti che offre, senza alcun dubbio. Ma è anche la valuta ad essere estremamente importante su qualsiasi mercato.

Nei tempi preistorici, ci si limitava a barattare. Un oggetto o un servizio diventava un pagamento per un altro. Tuttavia, quando il mercato ebbe cominciato a crescere, un tale sistema si rivelò inefficace. Ecco perché si è trasformato in quello che è ora.

Le criptovalute sono la sostituzione dei soldi normali?

Le criptovalute stanno cambiando le regole di un intero mercato con la loro semplice esistenza. Mostrano che anche il denaro, qualcosa di molto conservatore e antiquato, può diventare digitale e moderno. Al giorno d’oggi, puoi convertire facilmente le valute e non hai bisogno di andare in centri speciali. Puoi utilizzare una piattaforma affidabile come l’exchange di criptovalute online Godex.io. È conveniente, vero?

La domanda che molte persone si pongono in questo momento è la seguente: le criptovalute stanno già sostituendo la moneta standard? Secondo il rapporto ‘Futurism’, è un esito del tutto possibile. Tuttavia, una simile transizione può cambiare molte più cose di quante tu possa immaginarne. Tutta l’infrastruttura che ti circonda cambierà per adeguarsi al nuovo mondo. Ma si tratta di una cosa che sta lontano lontano nel futuro.

Nel mondo di oggi, la valuta fiat costituisce ancora la base dell’economia mondiale. Le criptovalute richiederanno molti più investimenti per diventare un vero sostituto del denaro classico.

Cosa rende le criptovalute così preziose oggi?

Le criptovalute hanno catturato il mercato di oggi, ma cosa le rende così durevoli e stabili nel futuro? Ecco 6 fattori che potenziano il valore delle criptovalute.

Utilità

Utilità è usare qualcosa per ottenere qualcosa. Puoi usare le criptovalute per comprare qualcosa di cui hai bisogno. Quanto più facilmente puoi usare un coin per acquistare un bene o un servizio, tanto maggiore sarà il valore che esso ha. Inoltre, l’utilità riguarda la velocità con cui una valuta può essere trasferita da un luogo all’altro. Anche questo fattore è importante nel determinare il valore della criptovaluta.

Durata

Il denaro normale funziona solo finché rimane fisicamente intatto. Quando tagli o strappi una banconota, essa perde il suo valore. Le criptovalute non hanno una forma fisica, il che significa che non possono essere danneggiate come le normali banconote. Ciò significa che non perdono così facilmente la loro durata.

Facilità di trasporto

Ci piace di più quello che può essere utilizzato in modo veloce. È uno dei valori importanti delle criptovalute moderne. Quanto più sono veloci, tanto più volentieri le si acquista. Puoi puoi operare in exchange criptovalute e fare acquisti veloci, poiché sono gli stessi coin a spostarsi rapidi da un punto all’altro. Quindi, ad un certo punto, dimenticherai la differenza tra denaro normale e criptomoneta, perché il loro tempo di trasporto sarà lo stesso.

Scarsità quantitativa

Quando la domanda è maggiore dell’offerta, un oggetto cresce di valore. Un buon esempio di questa regola: il valore degli articoli di marca o dei gioielli. Si tratta di oggetti che non sono accessibili a tutti e, in quanto tali, hanno un grande valore.

La stessa regola funziona nel mondo delle criptovalute. La limitazione quantitativa di alcune criptovalute le rende più costose e preziose sul mercato (ad esempio LTC o XLM).

Divisibilità

Uno dei principali valori della moneta fiat è che può essere divisa come desideri. Se devi pagare $ 50, puoi utilizzare 10 banconote da $ 5 o 5 banconote da $ 10.

Anche le moderne criptovalute possono essere suddivise in unità minori per facilitare le operazioni finanziarie. Non sei tenuto ad acquistare un intero cryptocoin, ma solo una decima parte, se ti sta bene così.

Falsificabilità

I soldi falsi sono un gravissimo problema per tutte le istituzioni finanziarie del pianeta. Quando un governo crea un nuovo modo per proteggere le banconote, le persone trovano nuovi modi per violarne l’autenticità. E questo ciclo non ha fine.

Le criptovalute funzionano in una maniera un poco differente dal denaro fiat. Di solito operano su sistemi blockchain decentralizzati, il che rende difficile, quasi impossibile, violare il sistema.

Considerazioni conclusive

Proprio come con il denaro normale, numerosi fattori concorrono alla determinazione del valore di una criptovaluta. Comprendere questi fattori rende più facile cogliere le fluttuazioni dei prezzi dei coin e persino prevedere le future variazioni di prezzo. Se conosci le basi e tieni d’occhio le notizie rilevanti, non avrai problemi nel settore delle criptovalute.