Tore Piana (EPI Sardegna movimento politico), legge regionale del 25.05.2021 sul super staff

Super staff: legge che a 22 giorni dall’approvazione non è ancora pubblicata sul bus sempre più forti le voci che possa essere impugnata dal governo nazionale.

Una Legge regionale che fin dalla sua prima discussione ha fatto interessare l’attenzione l’opinione pubblica e che a 22 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio Regionale non risulta pubblicata sul BURAS, ad affermarlo Tore Piana coordinatore regionale del movimento politico EPI Sardegna.

Come mai una Legge che ha avuto la corsia preferenziale anche rispetto all’assestamento di Bilancio, tanto atteso, non viene pubblicata sul Buras? Per questo motivo iniziano a circolare voci in ambienti anche Romani, che la Legge Regionale, potrebbe subire l’impugnativa, una volta pubblicata sul BURAS, da parte del Governo Nazionale.

Non voglio minimamente immaginare uno scenario simile, continua Tore Piana, sarebbe uno smacco troppo grande per una Regione a Statuto Autonomo, ma ad avallare i dubbi, pare ci siano norme che non contengano fabbisogni delle figure da nominare ed anche i piani finanziari, pare non siano molto chiari all’interno della stessa Legge Regionale.

Una cosa è certa, afferma Tore Piana, oggi ci sono assessorati regionali privi di Capo di Gabinetto e di altri componenti, così come mancano alcuni direttori generali di Assessorati importanti. Una situazione, questa, che andrebbe risolta in tempi brevi e che è legata alla pubblicazione e applicazione della Legge Regionale del 25 Maggio 2021.

Per questo motivo, chiederò al Presidente della Regione che venga pubblicata in tempi rapidi sul BURAS, conclude Tore Piana.