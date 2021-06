Soup-linea spegnimento: riepilogo giornaliero

In data odierna, su un totale di 16 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 3 incendi che hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale

1 – Incendio in agro del Comune di IGLESIAS località “GUARDIA SU MERTI”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di MARGANAI. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di IGLESIAS coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadra dei VVF di Iglesias e da 3 squadre di volontari delle associazioni di SOCCORSO Iglesias e GEV Villamassargia. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 13:30.

2 – Incendio in agro del Comune di MONTELEONE ROCCA DORIA località “TUDERA”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di FENOSU. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di VILLANOVA MONTELEONE coadiuvata dal personale eliportato, da 2 squadre Forestas dei cantieri di Villanova Monteleone Monte Minerva e Giave-Cossoine , 1 squadra dei VVF di Alghero. L’incendio ha percorso una superficie di circa 2-3 ettari di sughereta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 19:35.

3 – Incendio in agro del Comune di VILLA SAN PIETRO località “PODERE SAN ROCCO”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di PULA. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di PULA coadiuvata dal personale eliportato, da 1 squadre Forestas dei cantieri di Arcu Is Molas Pula , 1 squadra della Compagnia barracellare di Pula, 1 squadra dei VVF di Cagliari. L’incendio, dichiarato di interfaccia dal DOS per la prossimità alle abitazioni, ha percorso una superficie di circa 0,2 ettari di canneto e stoppie. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18:30.