“Operazione mare sicuro 2021”: la Guardia Costiera a tutela dei cittadini e dei turisti dell’isola

Anche quest’anno riparte l’operazione MARE SICURO che vede, ogni estate e da oltre trent’anni, la Guardia Costiera al fianco dei cittadini e dei turisti che scelgono le nostre coste ed i nostri mari per le proprie vacanze.

Fino al 19 settembre i mezzi navali, gli uomini e le donne della Direzione Marittima di Olbia saranno impiegati lungo gli 1000 Km di costa del Nord Sardegna, vigilando sulle spiagge e nelle zone balneari a garanzia della sicurezza in mare e pronti a intervenire in caso di emergenze.

L’operazione MARE SICURO ha come principali finalità quelle di prevenire gli incidenti in mare, garantire una ottimale fruizione del bene “mare” e favorire le migliori condizioni per una tranquilla vacanza, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dell’ambiente marino e costiero.

Verrà quindi garantita costante e mirata attenzione alla scrupolosa osservanza, da parte di concessionari, assistenti bagnanti, ecc., delle disposizioni inerenti la sicurezza della navigazione e della balneazione, richiamate nelle vigenti ordinanze di Sicurezza Balneare.

Proseguirà inoltre la diffusione all’utenza della “cultura del mare”, soprattutto ai più giovani, con lo scopo di diffondere una maggiore consapevolezza dell’importanza di comportamenti responsabili: la maggior parte delle emergenze in mare nel periodo estivo è infatti correlata a situazioni di pericolo prevedibili ed evitabili, quali ad esempio avarie al motore e avverse condizioni meteo marine.

Proprio in tale ottica, è stata adottata in questi giorni la direttiva annuale a firma del Sig. Ministro sulla razionalizzazione dei controlli di sicurezza sulle unità da diporto anno 2021, più nota come campagna “Bollino blu”, un’attività ormai strutturatasi negli anni, che permetterà ai diportisti di vivere il mare più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in materia di sicurezza della navigazione

Per le emergenze in mare è sempre attivo il numero 1530, attraverso il quale le chiamate di soccorso possono essere valorizzate con una pronta risposta operativa attraverso l’impiego della componente aeronavale della Guardia Costiera ed, eventualmente, dei mezzi concorrenti delle altre FF.AA., di altri Enti e mezzi privati sotto il diretto coordinamento dei Comandi della Direzione Marittima di Olbia.

Si rammenta inoltre che:

 La stazione radio RTL 102.5 Guardia Costiera (web radio) fornisce continue informazioni utili sui porti e sullo stato del mare;

 Il canale radiofonico Rai ISORADIO avrà una nuova rubrica curata per gli spazi di pubblica utilità dove verranno costantemente veicolate raccomandazioni di sicurezza per diportisti, subacquei e bagnantiM

 Il sito www.guardiacostiera.gov.it contiene tutte le ordinanze locali suddivise per Circondario Marittimo, nonché tutte le informazioni necessarie per una corretta fruizione a tutti i livelli degli spazi costieri e marittimi.

Olbia, 25/06/2021

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI!

