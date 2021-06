Ad Avellino ritornano gli eventi in presenza di Archeoclub d’Italia

Interverranno: Gianluca Festa, sindaco di Avellino, Ilenia D’Oria, Presidente di Archeoclub d’Italia sede di Avellino, Alfredo Spinelli, docente di Storia dell’Arte, Donata De Bartolomeis, editore de “Il Papavero”, Antonio Damiano, scrittore e critico d’arte.

“Nella storica e affascinante cornice di Villa Amendola si terrà il primo evento in presenza dell’Archeoclub di Avellino; domani, 26 giugno, infatti, la villa settecentesca ospiterà la presentazione del libro “Raffaello Vaticano. Alla scoperta dei suoi tesori nelle sacre stanze papali”, scritto dal giovanissimo critico d’arte Antonio Damiano.

Saranno presenti il sindaco di Avellino Gianluca Festa, il prof. Alfredo Spinelli, docente di storia dell’arte presso il Convitto Nazionale “P. Colletta”, l’editrice Donatella De Bartolomeis, il giornalista Alfredo Picariello che modererà i vari momenti e naturalmente, l’autore Antonio Damiano il quale, illustrando alcune fra le opere dell’insigne artista, accompagnerà i “lettori-spettatori” in un racconto ricco di suggestioni cromatiche ed emotive.

L’evento si inserisce all’interno di una settimana ricca di importanti momenti culturali per la sede Archeoclub di Avellino; oggi, 25 giugno, alle ore 18 sarà infatti trasmesso su piattaforma, pagina Facebook di Archeoclub d’Italia di Avellino, il webinar tematico “I luoghi del Solimena e la diffusione del Barocco tra Solofra, Nocera, Cava e Salerno”, che vedrà la partecipazione del Presidente nazionale, dott. Rosario Santanastasio e dell’Arch. Enrico De Nicola, storico dell’arte, il quale si dedica da tempo allo studio del grande pittore e architetto serinese, analizzandone le opere e gli aspetti legati alla sua famiglia.

L’Archeoclub, pertanto, continua il suo viaggio attraverso l’arte ma non dimentica le criticità in cui versa il sito archeologico di Aeclanum e, come associazione, è pronta a prestare il proprio contributo per restituire a uno degli insediamenti romani più importanti dell’Irpinia il suo antico splendore”. Lo ha annunciato Ilenia D’Oria, Presidente di Archeoclub d’Italia, sede di Avellino.